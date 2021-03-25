載妻遇劫1死1傷！ 他花2年療傷卻是「詐保上億」的殺妻兇手

大陸遼寧早前發生一宗車禍案件，男子周某駕車載著妻子閻某於錦州市古塔區松坡路一處轉盤突然撞向西北角的防護牆，結果周某重傷昏迷，閻某則當場死亡。不過警方深入調查後，懷疑這宗看似是普通交通意外的事故，其實是由周某精心策劃，目的是透過妻子死亡騙得總計2590萬元人民幣（約台幣1億1300萬）的保險賠償。

事發於2018年1月27日晚上7時許，周某駕車準備行經京沈高速回北京過年，卻在途中發生車禍，使坐在後排座位的妻子當場死亡。隨後，周某被送院搶救，因傷勢過重而一直住院治療，其間做了8次大手術，令偵查員難以獲得口供。法醫則對閻某進行屍檢，發現其顱骨多處骨折，右側的肋骨幾乎全部折斷、氣管和脾臟多處破裂。不過引起法醫懷疑的是，閻某的雙臂沒有任何骨損傷，與正常人在緊急狀況下會用雙手下意識保護自己的情況相悖。

更可疑的是，法醫還在閻某的胃中，檢出兩種精神類藥物成分，其中一種是國家嚴格管控的抗精神病藥，另一種則為治療癲癇病藥物，兩者不可同時服用。後來警方向閻某家屬了解到，閻某成年後已再未癲癇發作過，也未服用治療癲癇病藥物。

此外，警方發現事故地點為轉盤處，但現場勘查卻未發現有任何剎車減速跡象，而周某事發時懷中還抱著一個抱枕，彷彿對撞擊早有準備，再加上警方查出周某欠下總額約人民幣600萬元（約台幣2624萬）債務，卻於2016年4月起，在沒有固定收入的情況下分別向6間保險公司購買了關於閻某意外死亡的保單，且周某都是唯一受益人，種種疑點皆令警方認定事故必有隱情。

果然，民警追查後發現周某於2017年10月16日，以人民幣530元（約台幣2300元）通過微信購買了一瓶「迷藥」，後來證實該藥其實是由其他藥物冒充的假迷藥，且與死者屍檢中發現的成分吻合。經過2年多的治療，周某身體狀況逐漸趨於穩定，警方於是決定對其實施刑事拘留。

經查，警方發現真相是周某在事故發生前，就先騙妻子服下了假迷藥讓其昏迷，隨後便實行一場精心策劃的撞車事故。周二（23日），錦州市公安局指，周某已被檢方依法逮捕，並已向法院提起訴訟。

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文章授權轉載自《香港01》