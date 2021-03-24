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「漫畫腰」爆紅！骨科醫生示警 楊冪跟風挨轟刪文道歉

香港01 / 葉琪／報導
楊冪挑戰「漫畫腰」成功，卻引來議論。（取材自微博）
楊冪挑戰「漫畫腰」成功，卻引來議論。（取材自微博）

大陸網上近來興起被稱為「漫畫腰」的動作，以展現女性的體態美。

「漫畫腰」引來大量仿傚潮，甚至連明星都有參加。不過有大陸傳媒引述骨科醫生及專家指出，此類動作長遠會增加腰椎退變的風險。有份「跟風」的大陸女星楊冪，事後亦在微博上發文致歉。

據了解，「漫畫腰」又被稱為「椅子下腰」，最初源自一幅漫畫。漫畫中的女子利用椅子使腰部成幾乎90度直角，她同時頭部及上半身趴在地上，雙腳朝天。

楊冪挑戰「漫畫腰」成功，卻引來議論。（取材自微博）
楊冪挑戰「漫畫腰」成功，卻引來議論。（取材自微博）

但微博網名叫「啃骨頭的桑小尼」的網民，以其骨科醫生專業知識表態，指出「漫畫腰」實際上是「腰椎過伸」，雖然屬於靜態，不像突然受到外界暴力那麼容易引起椎間關節滑脫，但慢速拉伸下會更容易引起肌肉的持續拉拽而引起拉傷，從長遠看會增加腰椎退變的風險。

楊冪是其中一位有份「跟風」的女星，她日前在微博上發文稱「舉手參與漫畫腰挑戰」，帖文附有兩張圖片，一張是上述的漫畫，另一張就是自己按照漫畫而做出的動作。引起「教壞人」的批評後，楊冪翌日即將帖文刪除及發文致歉，「非常非常抱歉，由於我考慮不周，造成了大家的誤解，希望大家在安全範圍內嘗試健康的健身、拉伸動作，希望大家都能身體健康~我以後一定會更加謹慎，再次抱歉」。楊冪解釋，「最近在網上看到一個有難度的拉伸動作挑戰，一時新奇挑戰並發了照片」。

「漫畫腰」甚至有引來官方傳媒關注，楊冪成為眾矢之的。央視以楊冪作為例子評論，直指「起因是個別明星模仿了一個漫畫中的高難度下腰動作」，又引述網民意見稱該幅漫畫有色情暗示。評論認為，明星之所以為明星，不能只饗食大眾關注的紅利，還應責無旁貸引領社會風尚。尤其在互聯網時代，「明星效應」更是被成倍放大，明星的一舉一動，都會引來成千上萬粉絲的跟風模仿，「通俗點說，流量是把雙刃劍，明星能『帶貨』，也能『帶禍』」。評論最後稱，公眾人物一定要珍惜、慎用自己的社會影響力，多做科學、文明、智慧的事。

楊冪。圖／摘自微博
楊冪。圖／摘自微博

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文章授權轉載自《香港01》

楊冪

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