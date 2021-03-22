白天開餐廳半夜挖地道！盜掘集團盜6座千年古塔

中國大陸陝西警方近日破獲一個盜掘、倒賣文物集團，案情顯示主犯竟然是在多座千年古塔附近開餐廳作掩飾，然後透過挖掘地道前往古塔地宮盜走珍貴文物。

從2011年到2015年，犯罪集團盜掘了6座唐宋古塔，盜得阿育王塔、金佛骨、舍利子、釋迦牟尼涅槃像、琉璃瓶、銅鏡、銅佛等95件文物，其中一批開元寺塔地宮的文物更被集團以人民幣580萬元（約新台幣2500萬元）出售，且最終價格翻至人民幣2300萬元（約新台幣1億元）流向浙江。

案情顯示，主犯衛某曾在2001年因盜掘咸陽彬州開元寺塔地宮未遂被捕入獄，至2011年出獄，但很快便「重操舊業」，最早的目標為咸陽興平的清梵寺塔。

衛某先與同夥假扮成夫妻，在清梵寺塔對面開了一家小店賣燒餅，這家小店與清梵寺塔只隔了一條七八米寬的馬路。然後兩人每天挖掘地道，以每天挖一袋土的速度緩慢掘進清梵寺塔，11個月後將盜洞打通，從清梵寺塔中盜出一座銀製阿育王塔、金佛骨、舍利子、銅鏡等文物共18件/組。

從2011年底開始，衛某又以同樣的手法，假扮夫妻租賃民房，指使一眾同夥先後在陝西蒲城縣、岐山縣、旬邑縣及山西代縣盜掘南塔、太平寺塔、泰塔等古塔，並從旬邑縣泰塔地宮中盜出釋迦牟尼涅槃像、銅棺、銀棺、舍利子、銅質佛像等文物24件/組，而這些文物被他們以人民幣196萬元（約新台幣850萬元）售出。

2015年初，衛某剛再次將視線移回彬州市開元寺塔，他與同夥在開元寺塔附近開辦了一家川菜館。經過六個多月挖掘後，一條深約8米長20多米直通開元寺塔地宮的蛇形盜洞終於打通，這座始建於唐代的古塔被盜掘。

當時他們發現古塔地宮內已嚴重積水，於是先用水泵將積水抽乾後，盜走了石棺、銅棺、銀棺、金棺、骨質舍利、銅質菩薩像、銅鏡等文物49件。

主犯判監15年

陝西警方於早前破獲這個盜掘、倒賣文物集團，追回所有被盜文物。案情顯示，衛某等15名被告共盜掘作案7次，其中案發時屬國家重點文物保護單位的4處、省級文物重點保護單位的2處、市級重點保護單位的一處。警方追繳回的95件文物中，有4件被認定為一級文物、5件為二級文物、29件為三級文物，其餘為一般文物。法院判處衛某剛有期徒刑15年。其餘22人被分別判處緩刑到14年有期徒刑不等的刑罰。

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文章授權轉載自《香港01》