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女玩抖音驚見另一個「自己」 疑似雙胞胎待DNA鑑定

香港01 / 林芷瑩／報導
程珂珂與張麗的身高、長相、體態非常相似。（影片截圖）
程珂珂與張麗的身高、長相、體態非常相似。（影片截圖）

人與人之間的相遇都講求緣分。然而，河南登封市女子程珂珂，上周五（19日）在抖音上竟發現一名與自己長得一模一樣的女子張麗，猶如雙胞胎般。兩人相約見面後，更發現大家的興趣愛好及身體特徵都極為相似，且同年同月生。目前，兩人尚未確認是否雙胞胎，正商議做DNA鑑定。

程珂珂稱，妹妹程盼盼上周五在抖音上發現一名女子張麗，樣貌與她長得一模一樣，更一度誤以為是她。於是，程珂珂在網上聯繫對方，並相約在登封市見面。她們見面後，發現大家的身高、長相、體態非常相似，連虎牙、臉上長痣的位置一模一樣。

程珂珂表示，母親見到張麗後，才坦承自己並非親生；由於她小時候個子矮小，剛開始抱養的人都嫌棄她，到現任父母抱養她時，已經是第三任。她又稱，從來沒想過自己竟然是父母抱養的孩子，因為父母對她極好，從小就一直寵愛她，「我到現在都不知道我是拐賣的，還是抱養的」。

程珂珂透露，事件曝光後，張麗的父母未有透露更多信息，因此未知對方是否抱養。她表示，若將來證實了是親姐妹，兩人就親上加親，並想知道她們被分散的緣由，親生父母找不到都無所謂；相反，即使沒有血緣關係，兩人都要做親姐妹，「就是感覺我們兩個認識就是緣分」。

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文章授權轉載自《香港01》

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