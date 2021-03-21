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陸福建連鎖粥店被揭有衛生問題 回收剩排骨徒手撿榨菜碎皮蛋

香港01 / 孫聖然
大陸福州曼玲粥店寶龍分店存在回收客人吃剩排骨再熬粥，以及店員未持有有效健康聲明等衛生安全疑慮。（幫視頻）
大陸福州曼玲粥店寶龍分店存在回收客人吃剩排骨再熬粥，以及店員未持有有效健康聲明等衛生安全疑慮。（幫視頻）

近日，大陸連鎖粥店曼玲粥店及三米粥舖，位於福建福州的兩間門店被爆出食品衛生安全問題，引發關注。其中，位於福州曼玲粥店寶龍分店存在回收客人吃剩下的排骨再熬粥、店員未持有有效健康證明等衛生安全隱患。三米粥舖福州溫泉店的店員則徒手分撿榨菜、徒手打碎皮蛋加入粥中。不少網友見狀稱，「好噁心，心情複雜」。

對此，周二（16日），曼玲粥店、三米粥舖分別回應稱，已關停涉事店鋪並進行整改。

據了解，曼玲粥店寶龍分店存在回收客人吃剩下的排骨再熬粥、從業人員未按規定佩戴口罩、從業人員未持有有效健康證明、風幕機與滅蠅燈未正常運行、場所環境不整潔、熟食未加蓋、部分原料散亂堆放在後廚等多重衛生安全隱患。有影片片段顯示，該門店從業人員輕車熟路地將吃剩的排骨加入客人的「山藥排骨粥」，並表示「大膽一點沒事。」另外，店內多款甜粥實為即食罐頭，有工作人員稱「除了白粥，哪有現熬的粥。」但曼玲粥店的宣傳口號卻是「小圓米現熬，自然稠。」

位於大陸福州曼玲粥店寶龍分店存在回收客人吃剩下的排骨再熬粥。（幫視頻）
位於大陸福州曼玲粥店寶龍分店存在回收客人吃剩下的排骨再熬粥。（幫視頻）

據曼玲粥店官網顯示，曼玲粥店堅持「顧客第一，服務第一，品質第一」的三個第一經營理念，目前在內地已有900多間門店，主打線上經營，門店平均日訂單量22萬單。位於福州的曼玲粥店寶龍分店為加盟店，每日最多訂單量可逾1000單。

對於今次被爆出的食品衛生安全問題，曼玲粥店的運營方上海藝榮餐飲管理有限公司發布致歉聲明，稱強制關停曼玲粥店福州寶龍店的第三方外賣平台賬戶和線下實體店鋪，對該店鋪進行全面徹查。將線上線下全面排查全國曼玲粥所有門店衛生、食品安全問題，做好門店整體情況的可視化等工作。

另外，同為連鎖粥店的三米粥舖也被指食品衛生不達標。三米粥舖福州溫泉店的員工徒手抓榨菜、用手捶的方式搗碎皮蛋，米未有清洗就下鍋煮，有員工還稱「哪有時間洗。」該門店還錄用了無健康證的應聘者。

對此，三米粥舖運營公司上海竹玫餐飲管理有限公司發布致歉信，稱關停三米粥舖福州溫泉店的外賣平台賬戶和線下實體店鋪，對其店鋪衛生和食品衛生狀況進行全面徹查和停業整改，同時還表示，將現有監控設備進行硬件升級，實現實時網絡化監控，完善總部招商和人員招聘流程規範，確保全國門店一線人員「無證不上崗」。

據三米粥舖官網顯示，該加盟連鎖品牌成立於上海，目前大陸有800多間加盟連鎖店，涉事門店為加盟店。

三米粥舖被爆店員徒手碎皮蛋。（幫視頻）
三米粥舖被爆店員徒手碎皮蛋。（幫視頻）

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文章授權轉載自《香港01》

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