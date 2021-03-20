男自稱「古鄗道人」行騙 口吹氣能治乳腺肌瘤、隔空揮手可豐胸

近日，河北石家莊有男子自稱是「金闕宮道醫館館長」、「古鄗道人」、「武當派傳人」，用「宇宙能量」隔空揮揮手就能幫人豐胸、增高，吹吹氣就能治好乳腺肌瘤、骨折等，引起廣泛關注，亦有不少人用不菲的價錢找他「治病」。

周五（19日），石家莊鹿泉區道教協會發布聲明闢謠，稱該醜陋現象與金闕宮、道教均無任何關係，道協成員也並無此人。呼籲民眾遇此情況即時報警，維護個人合法權益。

據網傳視頻片段顯示，一名身著黑色外套的男子，用手指對著排成一列的女子隔空亂劃，神情嚴肅，動作卻無比滑稽。有被「豐胸」的女子稱，「做著做著（胸）就大了，現在還在脹」；也有人表示，「原來的（胸圍）是87cm，剛才做完量了一下是91cm，然後師傅又給做了一遍，就到了93cm」。

據悉，該男子自稱是「古鄗道人」、「金闕宮道醫館館長」，他宣揚用道家的功法，讓人體實現各種各樣的變化，包括增高、豐胸、減肥。該男子表示，「不用藥，不用手術，一般增高三到五公分沒問題，70多歲老太太還能增高呢，當場就有效果。增高1公分收人民幣15000元（約新台幣6.5萬）」、「在碗裡畫一個符咒，通過宇宙力量，就能治療很多疑難雜症，這叫『萬病一碗水』」。

該男子還開設有「古鄗道人培訓班」，加入培訓班學習4日收費6800元（約新台幣3萬），加入美容風水班收費11300元（約新台幣5萬），兩個班一起報名收費9800元（約新台幣4.3萬）。若與「古鄗道人」有緣，再交13800（約新台幣6萬）就能與其成為師徒關係。

據《上游新聞》消息，「古鄗道人」受聘於河北瀕湖健康管理有限公司，該公司把這名男子包裝成神醫，真實目的是招收學員、辦班收費。而自稱「有效果」的顧客，大部分也被收買，目的僅僅是為了賺錢。一位女子稱，自己根本就沒病，說的話都是別人安排的。

石家莊宗教事務局回應事件指，石家莊確有金闕宮，但道醫館根本不存在。「沒有金闕宮道醫館這一說，古鄗道人沒這個人。他受聘於任何縣的有關商業經營的東西，都是虛假的、違背國家明文規定的」。

周四（18日），石家莊無極縣市場監管局對此展開行動，對隔空豐胸、畫符治百病的「古鄗道人」的經營公司註冊地進行查處。執法人員表示，經查該公司註冊地無經營場所，或涉異地經營，將依法處理，如涉嫌犯罪將移交警方。

網友評論：「都2021年了這玩意兒還能騙到人」、「這些人不應該豐胸，應該去豐豐腦子」、「好在是隔空豐胸，沒有直接上手」、「俗話說得好，胸大無腦」、「這麼低智的騙術竟然還能騙到人」。

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文章授權轉載自《香港01》