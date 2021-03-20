電鍋從天而降！他大掃除「懶得下樓」將垃圾從18樓傾倒而下

在大掃除時，通常會清理出許多不需要的垃圾或廢物，但近日中國大陸蘇州的警方便收到一則投訴，表示有人將家中的各式雜物從大樓的高樓層拋下，險些砸傷路過的民眾。據警方調查後了解，該男子已被帶回偵訊，他也坦言自身是因為懶得下樓，才突發奇想直接往窗外丟。

據《荔枝新聞》報導指出，該男子住在吳江弘樹灣的一棟大樓內，而日前遭附近民眾舉報不斷有居家物品從高空掉落，其中包括電鍋、衣服、衣架、盒子及玻璃鍋蓋等。當警方獲報後，正好撞見有人從18樓不斷往下丟棄物品，當下立刻上樓逮捕該名男子。

據相關調查人員指出，該男子是住在公司安排的住處，但因近期正準備離職，便想提前將不需要的物品丟棄，但因自身居住的樓層高，懶惰下樓丟垃圾，才會貪圖方便直接往窗外丟。

他也坦言，當初完全沒有考慮到事情的嚴重性，目前警方已將該男子逮捕歸案，正在釐清事發過程。而消息一出，引起不少網友傻眼表示，「這是嫌生活太安逸了嗎」、「腦子有病吧」、「18層走下樓也累」。