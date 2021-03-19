女客訂奶茶備註「幫我買衛生棉」 一個動作讓外送員好溫暖

現在外送服務相當方便，不論美食、生鮮或生活用品，只要利用手機電腦上外送平台按一按，東西就能送到家，有時候客人還會請求外送員幫忙跑腿買其他東西。大陸有位外送員日前深夜接獲一筆訂單，女客人在備註裡要求帶一包衛生棉，當外送員送達後，對方一個動作讓他驚喜又感動。

據《北晚新視覺》報導，江蘇常州有一名外送員，日前接到外送奶茶訂單，但在備註裡女客人還寫道自己的月經來了，但因為學校關門，因此想請他順便幫忙帶一包衛生棉。

外送員也相當貼心的按照對方的要求，幫忙買了一包衛生棉帶了過去，送達時連同奶茶一併交給女客人，但讓人驚喜的是，女客人只收下衛生棉，把奶茶給了他，這個舉動讓外送員頓時愣住，但又感覺到很溫暖。

報導也獲得許多人讚揚，「把奶茶送給外送員表示感謝，是因為月經期不能喝涼的、冰凍的」、「暖心外送員，真是靠譜」、「這兩個年輕人都是會替別人著想的人」、「太可愛了，雖然有點搞笑，但有愛了」、「為暖心外送員按讚」、「兩人都很棒，這樣才是和諧社會」。