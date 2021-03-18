中國第1家「性愛娃娃體驗館」突被查封 老闆嘆：顧客落荒而逃

中國首間性愛娃娃體驗館「愛愛樂」，早於2018在深圳開業，一度在網上爆紅，其後更開設分店；深圳市市場監督管理局龍華監督局民治所工作人員曾表示，客人在店內體驗產品是沒有問題，不涉黃。然而，「愛愛樂」位於寶安區及龍崗區的店舖上周四（11日）被查封。

愛愛樂突被查封令店家及顧客相當錯愕，負責查封該店的福民派出所和坂田派出所則分別以「不清楚」和「具體情況不方便透露」回應此事件。對此，老闆李博表示無奈，「查封到什麼時候也不知道」。

李博透露，「愛愛樂」坂田旗艦店及龍崗店上周四（11日）被查封，由於事發突然、毫無防備，顧客們都落荒而逃。由於店舖是下午營業，坂田旗艦店被封時，李博完全不知情，且警方沒有表明查封理由，自己並未接到正式通知，「雖然派出所一直在施壓，但真的被查封還是感覺很突然」。

事實上，矽膠娃娃體驗館仍處於監管的灰色地帶。鄭州輕工業大學副教授、法學博士張威認為，矽膠娃娃體驗館作為一種新生事物，從社會發展的角度而言，有其存在的合理性和一定的積極意義；從法律層面而言，目前並無明確的法律規範進行約束和監管。至於是否符合倫理道德和公序良俗，則需要作進一步的專業討論。

不過，張威也指出任何新生事物都有可能是雙刃劍，此類體驗館不但存在隱私安全、個人衛生等隱患，還有可能會成為滋生吸毒、涉黃等犯罪行為的溫床。因此，可能需要在密切關注的基礎上，聯合相關部門進行多方研討，適時公布有針對性的法律、法規進行必要約束才更為穩妥。

據此前報導稱，位於龍華區富士康廠區附近的「愛愛樂」是中國首間性愛娃娃體驗館，收費每小時188元人民幣（約台幣816元）。李博曾表示，盈利並非他開店的首要目的，他更多是想解決工廠內兄弟們的生理需求，他認為「玩娃娃總比玩真人強」，希望矽膠娃娃體驗館規模化、體系化發展，並坦言其實矽膠娃娃體驗館對社會進步有一定積極意義，希望藉此引導大眾，讓人有盡可能多的選擇。

中國第1家「性愛娃娃體驗館」突遭警方查封。圖擷自微博。

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文章授權轉載自《香港01》