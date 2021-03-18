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淘寶「芝士抹茶奶酪包」賣相超嚇人 網嫌棄：發霉都沒這麼醜

香港01 / 李納德
有香港網友在陶寶發現一款「芝士抹茶奶酪包」外觀像是發霉一樣，讓人瞬間失去食慾。
有香港網友在陶寶發現一款「芝士抹茶奶酪包」外觀像是發霉一樣，讓人瞬間失去食慾。

無論食物多麼好吃，「賣相」始終都會影響食慾！有香港網友分享在購物平台淘寶發現奇特商品，只見一款名叫「芝士抹茶奶酪包」的商品外觀令人直呼噁心，忍不住笑說「你的包子發霉嗎？」，網友們看完照片後，坦言這款包點真的像發了霉一樣，「發霉都沒有它這麼醜」，不論味道如何，看圖已經讓人沒有食慾了。

有網友在臉書社團「淘寶開心Share」發文分享在淘寶發現的奇怪食物，從照片所見，麵包的橫切面有一層淺綠色，上面還有些白色小點，商家為了展示麵包的質感，還用力擠壓，但效果卻令人感到噁心。就有網友笑回「無論第一眼或第十眼都讓人覺得它已經發霉了」，原PO也強調自己並沒有買，只是剛好看見才分享。

商家在商品介紹中指出，這款售價為18元人民幣（約台幣80元）的麵包是該店「鎮店之寶」，口味非常獨特，製作原料使用了高級日式抹茶，帶來微苦的口感，保證不甜。在客人的評價中，雖然有人稱好吃，但從他們上傳的照片所見，實體上的綠色表面有一層像是糖霜的「白霧」，似乎比介紹圖片更像發霉。

網友們看完照片後都笑稱「明顯發了霉」，而且即使實物真的發霉，客人收到都看不出來，「認真看到都不想吃了」、「就算發了霉還照樣出貨，應該也看不出來吧」、「要怎麼分辨真的是發霉？」、「很明顯就是發霉啊...」。

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文章授權轉載自《香港01》

淘寶 甜點

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