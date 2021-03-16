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天有異相？10年最強沙塵暴來襲 北京驚見「藍太陽」
北京自昨（15日）起遭遇今年以來範圍最大、10年來強度最強的沙塵天氣，雖然能見度極差，但近日有不少民眾分享「藍太陽」高掛天上的奇景，照片在微博上瘋傳，引起大陸民眾熱議。
大陸北京地區這兩天經歷嚴重沙塵暴，當地居民一早醒來彷彿「登陸火星」，趕去上班的路上黃沙漫天，畫面看來彷彿世界末日。不過，卻也有不少民眾在能見度較佳的高處捕捉到「藍太陽」高掛天空的奇景，在沙塵暴襲擊的寧夏、北京等北方地區皆有民眾見到，照片被上傳微博引起熱議，網友們紛紛驚呼「難道要出大事啦？」
《中國天氣網》首席氣象分析師胡嘯對此提出解釋，由於沙塵裡的顆粒物散射且吸收了波長更長的紅光，導致紅光減少，所以太陽看起來是藍色的。
陸媒《北京日報》也引述國家天文台研究員苟利軍說明，表示北京地區大氣中的塵埃顆粒發生米氏散射，而非熟悉的瑞利散射；所謂的米氏散射則指，由於沙塵粒徑通常大於可見光波長，波長最接近粒徑的紅橙光散射明顯，逆光回望太陽時紅光較少而略呈藍色。
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