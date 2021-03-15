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精神病人「花17萬元點2千份」外送 家人崩潰漏夜分送親友

香港01 / 朱加樟
一名精神病患者近日獨自在家時通過手機外賣平台點了40份外賣，花費達人民幣4萬餘元（約新台幣17萬元）。 圖／《楚天都市報》
一名精神病患者近日獨自在家時通過手機外賣平台點了40份外賣，花費達人民幣4萬餘元（約新台幣17萬元）。 圖／《楚天都市報》

據中國大陸湖北省《楚天都市報》報道，一名精神病患者近日獨自在家時通過手機外賣平台點了40份外賣，花費達人民幣4萬餘元（約新台幣17萬元），先後收到近2000件各種美食，並堆滿了屋子。為了避免浪費，該精神病患者的家人把這些美食送給保全、清潔人員及親戚朋友。

報道指，汪女士患精神病有幾年時間，狀況好的時候生活基本能夠自理，春節前她剛從武漢市精神病院回家。13日上午，汪女士的家屬外出辦事，汪女士從中午12時之後陸續在外送平台下了40張訂單，包括140個蟹黃肉鬆吐司約2667元（約新台幣1.1萬元）、54隻烤羊腿約1747元（約新台幣7500元）、64碗烏雞湯約1935元（約新台幣8400元）等等。

起初外賣送來時，汪女士會開門簽收一些，後來外賣越送越多，汪女士感到害怕，便不再開門，也不接電話，於是有焦急的外送員報警。家屬獲悉後趕回家，發現有一二十名外送員在樓下等著，外送員提著各種美食紛紛跟進屋來，而家裡已經堆滿外賣袋和紙箱。

汪女士下的訂單按件數算總共將近2000件，已經送達的外賣金額近人民幣3.6萬元（約新台幣17萬元）。當下家屬立即取消了汪女士2張剛下的訂單及幾張尚未配送的訂單，取消的訂單共計近7千元（約新台幣3萬元），但是其他已經送達的訂單則無法取消。

家屬冀外賣平台設置預警功能

為了避免食物變質造成浪費，家屬提著這些外送食物贈送給保全、清潔人員及親戚朋友，一直忙碌到當日凌晨2時之後，直至跑不動了才作罷。在凌晨5時，又有另一名親友接著派送，剩下一些不方便贈送和來不及贈送的，只能銷毀。

該家屬表示，這樣的事情估計全國都很罕見。她不指望能夠挽回多少損失，但想通過這件極端事例給外送平台和店家提個醒，如果收到不合常理的訂單，應該打電話詢問，確認是不是真實需求，也希望外送平台軟件設置預警提示功能，避免類似事件發生。

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文章授權轉載自《香港01》

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