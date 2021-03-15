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20歲男大學生獨遊摔傷受困海島 失蹤3天「僅靠飲尿維生」

香港01 / 林芷瑩
一名20歲的甘肅籍金姓大學男生獨自到珠海桂山島旅遊時，因不慎摔傷被困，期間僅靠飲尿液維生，直至3天後才被搜救人員發現。 圖／香港01
一名20歲的甘肅籍金姓大學男生獨自到珠海桂山島旅遊時，因不慎摔傷被困，期間僅靠飲尿液維生，直至3天後才被搜救人員發現。 圖／香港01

相信不少人都曾經觀看以野外求生為主題的電影，當中又以湯姆·漢克主演的《浩劫重生》（Cast Away）最為人熟悉。

然而，中國大陸廣東珠海近日就傳出現實版的《浩劫重生》。一名20歲的甘肅籍金姓大學男生獨自到珠海桂山島旅遊時，因不慎摔傷被困，期間僅靠飲尿液維生，直至3天後才被搜救人員發現。

中國珠海桂山鎮消防救援分局的籌備組相關負責人介紹，上周三（10日）上午10時左右接獲報警，稱金男乘船前往桂山島旅遊，上周日（7日）獨自在海島上與親友失聯，當時他已失聯超過50小時。

籌備組立即聯繫桂山鎮政府和當地派出所展開協同搜救，並圍繞金男手機最後一次通話的定位，在坡陡路滑、雜草叢生的環境下搜索。同日11時許，搜救人員在山腳一個礁石處發現金男。

金男獲救後交代，自己從未見過海，於是獨自乘高鐵到珠海並乘船到達桂山島，卻在海島遊玩時不慎摔傷，嘗試自行脫困又多次從高處摔落，造成後背、手臂擦傷。他在失聯的3天未有進食，僅靠飲尿液維持生命。

搜救人員介紹，金男獲救時情緒激動，不斷叫喊「我還活着」，並向搜救人員借用電話向家人報去平安，「媽，我還活，還活着」。由於金男腿部有大塊軟組織缺失，無法站立行走，且遇水有加重感染的風險，搜救組最終決定用擔架，耗時一個多小時，將他從山腳抬至平地原路運回，再交給醫護人員處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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