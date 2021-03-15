女遊客徒手捉紅嘴鷗 拍片稱「有烤乳鴿吃」挨轟後道歉

近日，中國大陸一名女遊客在海埂大壩徒手捉住一隻紅嘴鷗，並在微信朋友圈上傳影片，甚至寫下「今晚有烤乳鴿吃」，引發網友批評。

涉事女子事後接受昆明電視台訪問表示，此前不知道紅嘴鷗不能抓，強調該紅嘴鷗沒有受傷，並表達歉意。不過，網友對她的道歉並不領情，批評她缺乏常識、強詞奪理。

據昆明電視台報道，這名女遊客到昆明海埂大壩觀賞紅嘴鷗，期間她用麵包引誘紅嘴鷗，並伸手捉住紅嘴鷗。雖然紅嘴鷗疑似受到驚嚇，不斷拍翼掙扎，但女子仍然不屑一顧，還微笑擺出各種姿勢拍照留念。

該名女子事後將影片放上朋友圈，配文「看我徒手抓海鷗，輕而易舉」、「今晚有烤乳鴿吃了，見者有份，你要吃幾隻？」，甚至在帖文下方補充道：「一下午可以抓幾百隻」。

事件曝光後引發網友熱議，不少人直斥女子做法惡劣，甚至有人提議「把這種人加入景區黑名單」。涉事女子接受昆明電視台訪問時，對自己的行為作出解釋：「因為我第一次來，確實不知道不能抓，我抓了一下也就餵了點麵包就放走了」、「當時有拍照的人說不能抓，我說好了，我就放走了」。

她並表示，該隻紅嘴鷗沒有受傷，而自己也是一時興起所為，「也不知道不能抓，以為是野生的可以抓來拍個照發朋友圈，如果知道不能抓，寫着不能抓，我是不會抓的」，並承認自己事後已意識到犯錯，「這個就是我的法律意識淺薄」。

對於她道歉的說辭，網友卻並不領情，紛紛批評她缺乏常識、強詞奪理：「甚麼都別說，罰款吧」、「常識還用寫着嗎？」、「非法狩獵，可以刑事拘留了。」、「現場沒寫不能跳河，你咋不跳下去」、「不是野生的你就能抓？」

據新華社早前報道，紅嘴鷗生長在西伯利亞等地，自從1985年以來，每逢11月至4月早春都會到昆明過冬，數十年來從不間斷，成為昆明一道景觀，令不少市民與外地遊客專程前往當地堤壩，與到當地越冬的紅嘴鷗近距離接觸，歡度佳節。

而遊客徒手捉紅嘴鴿的事件亦非首次發生。早在2019年2月，就有遊客在微博發布照片，顯示其徒手捕捉野生紅嘴鷗，「打卡」留念。涉事男子後來遭舉報，最終被昆明市森林公安局西山分局已根據相關規定，處以2000元人民幣（約新台幣8600元）罰款，並透過傳媒就事件公開道歉，呼籲其他遊客引以為戒。

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文章授權轉載自《香港01》