2韓妞在泰國「幹壞事」再謊稱來自中國？ 陸男當面槓：長真醜

韓國兩名女子到泰國旅遊，因為在當地宣稱自己是「中國人」，引來後面路過的中國男子注意，男子也走向前，嗆對方「長得真醜」，整段畫面在網路上流傳開來，引起大陸網友熱烈討論。

中國官媒《中新網》13日釋出一段影片，並報導畫面中兩名韓國女子在泰國「做壞事」，再謊稱自己是中國人，不過她們並不曉得，走在兩人身後的一名男子，其實才是貨真價實的中國人。

中國官媒《中新網》近日報導，兩名韓國女子在泰國「做壞事」，再謊稱自己是中國人。 圖擷自《中新網》微博

男子見狀後，一路跟隨兩名女子，之後走上前去，用英文詢問對方是否真的是中國人，兩名女子也用英文回應肯定，男子隨即再以韓語確認，「妳們是韓國人嗎？」對方則再說，「不是，我是中國人」。

男子下一秒則不滿的用中文說「妳好，長得真醜啊妳」，兩名女子隨後知道該男是中國人後，才承認自己是韓國人，並且也用中文說「對不起」。報導一出，陸網一片譁然，因為明明是韓國人，為何在外地「做壞事」，還要說自己是中國人。

不過這兩名女子到底做了什麼「壞事」，報導並未揭露，記者經查發現，這支影片其實早在1年前就有了，而且還有她們「做壞事」的片段。當時兩韓女走在街上，因為被當地商家攔住「拉客」，她們才以英文回應「我是中國人」，而這名嗆聲的男子透露，當時商家是用韓文拉客，所以兩女才會假冒中國人。

另外，過去發生過韓國人到巴基斯坦餐廳用餐，假扮成中國人，享受免單優惠。業者解釋，因為巴基斯坦與中國關係很好，所以餐廳不會向中國人收費，想不到因為這樣被利用，最後韓國人雖然被抓包，但業者還是有請他們吃飯。