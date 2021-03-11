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他酒駕入獄前狂點5杯奶茶 訂單備註「快！再慢我就喝不到了」
本月4日，大陸安徽省毫州市1名施姓男子因酒駕遭警方逮捕，但他實在太喜歡喝奶茶了，便在「入獄前」一次點了5杯奶茶，並特別補上說明文字給店家和外送員，「請盡快，慢了我就要被拘留了，喝不上了」，影片曝光時施男早已入獄，是否喝上飲料不得而知，但網友們都因他對奶茶的熱愛而印象深刻，紛紛笑回「實在太牛逼了！」
陸媒《人民網》日前在微博上分享1名男子入獄前點了5杯奶茶的故事。施男因酒後駕駛機動車被警方逮捕，之後警方傳喚他到交警隊接受處罰，此時警方收到外送員送來的奶茶，才發現原來是施男點的，他還在飲料上特別留言給店家及外送員。
警方透露，因為施男喜歡喝奶茶，所以想在「進去前」多喝幾杯，他便用手機一次點了5杯奶茶到交警隊上，並在上面特別留言「請盡快，慢了我就要被拘留了，喝不上了」，然而影片曝光時，施男已被採取刑事強制措施、入獄服刑。
許多網友都被施男對奶茶的熱愛給「感動」了，紛紛留言笑回「5杯？？？太牛逼了」、「奶茶發燒友啊」、「喜歡喝奶茶怎麼還酒駕呢？」、「你沒喝上可以送給執法人員喝」、「好傢伙！哪家奶茶？間接做了打廣告了」。
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