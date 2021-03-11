陸推出「西天懂佛」川普雕像 打口號：讓你的公司再次偉大！

川普驚喜現身大陸網購平台？近日，淘寶陸續出現美國前總統川普的「西天懂佛」雕像，只見雕像中的川普穿著一襲長袍，莊嚴的模樣宛如一尊活佛。賣家更活用川普當年的競選口號，打出「讓你的公司再度偉大」的噱頭，吸引買家購買。

根據《聯合早報》報導，有賣家在大陸網購平台淘寶上推出一款「西天懂佛川普禪修雕像」的商品，從圖片中可以看見，雕像將川普的模樣雕刻的活靈活現，像中的川普呈現打坐的姿態，緊閉雙眼、沉穩莊重地彷彿在沉思一般，讓他如同一尊活佛，樣貌相當吸睛。

有鑑於川普當年的競選口號「讓美國繼續偉大（Keep America Great）」席捲全美，成為一股擋不住的旋風熱潮，大陸賣家也「物盡其用」，打著「讓你的公司再度偉大」的噱頭，吸引買家目光。該模型的材質分為白瓷與樹脂兩種，高度為16公分，約1.9公斤重，價格介於人民幣388元到999元（約新台幣1600到4300元）之間，且賣家也有另外推出大尺寸版本，46公分版的則要價人民幣3999元（約新台幣17000元）。

新奇的商品立刻引起大陸網友討論，一名賣家更賣出「月銷44座」的佳績。這股熱潮更燒到《環球時報》總編輯胡錫進身上，他也在推特上分享這尊「西天懂佛」，文中還特別標出該商品的兩句宣傳語「川普無所不知（Trump, who knows everything）」、「讓你的公司再度偉大！（Make your company great again!）」，大讚賣家的創意。

Statues of Donald Trump as Buddha are sold online in China's Taobao with labels, “Trump, who knows everything,” and “Make your company great again!” They are priced between $153-$614. pic.twitter.com/bcgbinJkyA — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) March 10, 2021