女裝過X光機有疑樣 陸海關查獲65萬元清代龍袍

不同地區對於婚喪喜慶的習俗都不盡相同，在中國大陸貴州一處便保有一種特別的喪禮習俗，只要家中的長輩去世，就必須在往生者過世當天到下葬之前，請全村的人大吃大喝，使不少喪家在往生者出殯前，身家就被村民吃垮。

2021-03-08 21:23