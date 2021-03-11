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女裝過X光機有疑樣 陸海關查獲65萬元清代龍袍

香港01 / 陳進安／報導
海關查獲清代龍袍。（圖／杭州機場海關）
海關查獲清代龍袍。（圖／杭州機場海關）

浙江杭州海關所屬杭州蕭山機場海關，近日從進境商業快件中，查獲清代龍袍和明代佛像各1件，其中清代龍袍價值人民幣15萬元（約新台幣65萬元），然而申報價值卻僅為人民幣381元（約新台幣1650元）。

現場關員當時對申報為「棉質刺繡女裝上衣」和「銅擺件」的進境商業快件進行檢查，其申報價值分別僅為381元（約新台幣1650元）和169元（約新台幣734元），然而過機圖像卻顯示異常。結果，關員開箱查驗時，發現物品實際竟為清代龍袍和明代佛像，與實際申報不符，而經專業機構鑑定，兩者更分別價值15萬元（約新台幣65萬元）及3萬元（約新台幣13萬元）。

目前，該兩宗偽瞞報寄遞情事正在進一步處理中。海關提醒，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或其他方式逃避海關監管，運輸，攜帶，郵寄國家禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的行為，均屬走私行為。郵寄快遞進境時應如實申報品名、價格，增強國門安全和自身消費安全意識，避免造成不必要的損失。

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文章授權轉載自《香港01》

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