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女兒相親失敗50次！被老爸「死亡眼神」凝視不敢回家

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名女兒相親失敗50次回家，遇到老爸等門，直接被「死亡眼神」凝視。 圖／取自長沙電視政法微博
大陸一名女兒相親失敗50次回家，遇到老爸等門，直接被「死亡眼神」凝視。 圖／取自長沙電視政法微博

老爸臉超臭！近日大陸一名女兒回家，遇到老爸等門，直接被「死亡眼神」凝視，不是因為太晚回家超過門禁時間，而是相親又失敗了，已高達50次，讓網友疑惑「逼嫁真的好嗎？」

綜合陸媒報導，本月8日有網友在網路上分享一段影片，安徽蚌埠一名29歲女子相親失敗後開車返家，卻先看到老爸守在家門口，靠在牆上雙手放在背後，表情嚴肅更以「死亡眼神」凝視。

眼前此景讓該女子怕到不敢下車，因為不確定老爸會不會放自己進門，所以父女倆就隔著車子對望僵持著。

大陸網友們紛紛大笑「逼成這樣是親爹嗎」、「像不像你小學考試不及格時的情景？」，還推測臭臉老爸心裡OS是「還有臉回來」，也有人同理家長心情「父親總希望女兒過得好些」，不過更多人建議長輩「父母越是這樣，子女越是找不到好對象」、「總得找到對的人嫁吧，心急吃不了熱豆腐」。

大陸一名女兒相親失敗50次回家，遇到老爸等門，直接被「死亡眼神」凝視。 圖／取自長沙電視政法微博
大陸一名女兒相親失敗50次回家，遇到老爸等門，直接被「死亡眼神」凝視。 圖／取自長沙電視政法微博

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