陸7歲女童連續20個單手後空翻 影片爆紅觀看次數破6500萬

近日一段女童展現超強後空翻的影片在網上爆紅，影片播放量超過6500萬，網友更直呼「太酷了」、「天賦異禀」。

根據陸媒報導，影片中的女童名叫楊紫璇，今年7歲來自貴州六盤水，無論武術、博撃、雙節棍還是極限運動，她都練就一番工夫，雖然天賦才能，但楊紫璇未偷懶，每天堅持練習。教練更對她滿懷期望，希望她以後能成為國內極限特技運動中第一位「武林女高手」。

楊紫璇的母親透露，女兒從小特別好動，更自學側手翻和後空翻，她與丈夫都覺得孩子有武術天賦，於是在女兒滿5歲時，就將其送到武館學習武術和搏擊。因為有武術基礎又特別喜歡後空翻，在武館教練的推薦下，楊紫璇今年1月開始學習特技運動。楊女母親表示，女兒最多可連續做20多個後空翻，對於女兒能獲得大批網友的肯定，感到特別開心和驕傲。

母親回憶，楊紫璇學習搏擊時曾受傷流鼻血，但從來沒有因此哭泣或抱怨練武的苦和累，「有一次她腳受傷縫了6針」。母親表示，女兒受傷時她特別心疼，但她仍堅持要上課，「她就坐在教室旁聽，跟着老師先學習手臂動作」。

楊紫璇的特技運動教練陳大平稱，極限特技運動的學習需要比較高的身體素質，雖然楊紫璇只有7歲，但天賦和領悟能力很高，他透露，楊紫璇每個周末都要在場館練習7個小時，「有的時候要練到晚上十點，課結束了她還捨不得走」。雖然練習時間長，但她的性格特別開朗，每次成功完成一套動作都笑得特別開心，是他們的「開心果」。

除了週末練習極限特技，楊紫璇在平常課餘時間仍堅持練習武術套路和搏擊，母親表示，女兒每次上課訓練時都特別開心，「因為她真的特別喜歡」，未來仍會堅持習武和特技，不會輕易放棄。

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文章授權轉載自《香港01》