這裡葬禮習俗需「請吃飯到下葬前」 全村6天吃4頭豬吃垮喪家

不同地區對於婚喪喜慶的習俗都不盡相同，在中國大陸貴州一處便保有一種特別的喪禮習俗，只要家中的長輩去世，就必須在往生者過世當天到下葬之前，請全村的人大吃大喝，使不少喪家在往生者出殯前，身家就被村民吃垮。

據馬來西亞媒體《中國報》報導指出，在貴州銅仁市還保有傳統土葬法，不僅要在道士指定的吉日才能出殯，同時還要包辦全村這段期間的飲食。日前，就有一戶喪家被道士指示「14天後才有好日子」，所以便買了大批的食材準備讓村民連吃14天，但沒想到才6天就殺了4頭豬，使喪家難以負荷這筆龐大的伙食費。

該戶喪家雖然每天僅提供2餐，但在短短6天內就被吃掉了4隻豬，甚至連其他準備好的食材也被吃光，而因該地區的習俗是「若不到喪家幫忙和吃飯，就會被指責是自私的行為」，所以到了第8天時，家屬只好湊錢買好幾袋米，到第11天又花錢買了一隻豬，讓村民能夠再吃2天。

最終在喪禮時，每戶會包人民幣200至300元（約新台幣866至1300元）的白包來給喪家。對此，有不少網友擔心喪家「因為一場喪事而瞬間破產」，引發網友熱議。