五旬男患腦下垂體瘤 突「長高、四肢肥大」以為二次發育

中國大陸廣東江門市56歲男子江坤（化名），幾年前身體開始「二次發育」，不僅長高、四肢變肥大，體重更是猛漲逾25公斤。江坤與其家人一直以為自己是中年發福，直至近日他突然頭痛，右眼未能張開，到醫院檢查後才發現顱內有生長激素型垂體瘤。

江坤是江門某學校的警衛，身體在短短4、5年間發生了一系列奇怪的變化。江坤表示，幾年前其身高仍然是1.68米，體重65公斤，但現時身高達1.71米，體重逾90公斤；由於其四肢肥大，不少學生總笑稱他的雙手「真搞笑」。

家屬透露，江坤一個手指頭的粗度就猶如普通人兩個手指頭的粗度，雙腳不斷肥大，已未能穿上一般鞋子的最大尺碼，「要買球鞋或特大皮鞋，骨頭和肉都變得很大」。

江坤雙手比正常人雙手大近一倍。 圖／香港01

廣東三九腦科醫院神經外三科主任金鑫介紹，江坤入院時有明顯的生長激素型垂體瘤的症狀，額骨、頭骨以及四肢明顯變粗變大，皮膚粗糙、鼻子隆起、口唇變厚、舌頭變大，發音有障礙。經檢查後發現，江坤最終確診生長激素型垂體瘤，他在接受手術和對症治療後，至近日終順利出院。

金鑫表示，江坤做完手術後，原有的症狀比如頭痛、眼瞼睜不開等臨床症狀已經得到明顯改善，但其臉容、肢體肥大，以及心臟問題則不可逆轉。

金鑫指出，垂體是人體內分泌調節的「司令部」，垂體瘤是顱內常見的腫瘤，由於腫瘤導致生長激素過度分泌，導致患者會出現肢端肥大症。患者病發原因有兩種，除了基因突變，亦有可能是因為射線或遺傳因素造成，正常飲食生活習慣並不會導致此腫瘤的生長。

生長激素型垂體瘤在兒童期發病時，患者主要表現為巨人症，而成人發病者表現則為視力視野障礙、面容改變、肢端肥大以及性功能障礙、不孕，甚至可出現糖尿病、高血壓、甲亢等。

金鑫提醒，由於肢端肥大症的改變都是逐漸發展，有時候很難被發現，最明顯的特徵是患者臉部骨骼的生長、手腳增大、指環或鞋碼發生改變等。若有以上症狀，一定要及時到求診。

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文章授權轉載自《香港01》