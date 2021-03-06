快訊

再有創舉！毅力號首次在火星上行駛 33分鐘走6.5公尺

思念莊凌芸親姊曬對視照悲喚「想妳了」：有空到我夢裡走走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拐杖男「攔車敲窗」乞討屢遭投訴 被揭有房有錢還是銀行VIP

香港01 / 孫聖然／報導
河南省一名白髮老人多次在馬路中央乞討，並糾纏私家車車主，又被拍到在銀行VIP櫃檯存款惹議。（網路圖片）
河南省一名白髮老人多次在馬路中央乞討，並糾纏私家車車主，又被拍到在銀行VIP櫃檯存款惹議。（網路圖片）

近日，河南省葉縣一名白髮乞討老人在銀行VIP櫃檯存入人民幣5000元（約新台幣2.1萬元）的視頻片段在網絡上引起熱議。據了解，有多名司機都曾在河南多地拍到過這名老人，他經常拄著拐杖，在路上攔車乞討，身上還寫著自己悲慘的家庭背景。因其行為嚴重影響道路交通，亦引起警方的注意。

經查，這名老人是假扮流浪漢在路邊乞討，他有妻有子、有房、有20萬元（約新台幣86萬元）存款。當地警方表示，他的行為構成涉嫌詐騙，目前，已依法對其處以行政拘留14日的處罰，案件正在進一步辦理中。

警方通報稱，涉案老人姓范，今年70多歲。范某曾在河南省漯河、南陽、平頂山、臨潁等地當街乞討。2019年至今，范某多次出現在平頂山開源路、葉縣昆陽大道、政通街、葉舞路等地，以滿頭白髮、拄拐杖、身穿白色衣服的形象，在馬路中央等紅燈亮起時，用手中破舊的抹布為等待的車輛象征性地擦拭擋風玻璃，然後敲打車窗向車主要錢，為方便收款，他的胸前還掛有微信、支付寶的收款碼。其行為經常造成車輛堵塞、影響交通安全和暢順，有多名受害司機曾向警方報案。

當地警方鎖定相關證據後，在范某經常出現的路口將其拘捕。經查，范某居於葉縣葉邑鎮，他除了腿部有些許殘疾外，身體沒有什麼毛病。他家中老婆、孩子、房子、存款樣樣齊全。只因怕苦怕累，不願在家中耕種，而冒充身份成為一名「專職乞丐」。

網民評論：「總額巨大，為什麼僅僅是14天拘留」、「大家都沒他有錢」、「 乞討也是一門賺錢的生意」、「不願做農活，進去（拘留）這十幾天還管吃管住」、「不罰款沒什麼用」。

延伸閱讀：

江西司機扶起倒地老翁　家屬反咬肇事逃逸　閉路電視還原真相

河南巴士司機因拒載老人遭停職　聲稱老人曾多次便溺兼騷擾乘客

文章授權轉載自《香港01》

車主 詐騙

延伸閱讀

日薪上看8千！貼磁磚師傅不怕缺工 他揭營造業內幕

女子見4流浪漢睡公園 好心問暖卻被「集體性侵」

AV女優找不到錢包「用肉體付車資」 野戰影片惹怒司機公會

在殯儀館脫口說出這句話 她回家後竟狂噴血尿

相關新聞

拐杖男「攔車敲窗」乞討屢遭投訴 被揭有房有錢還是銀行VIP

近日，河南省葉縣一名白髮乞討老人在銀行VIP櫃檯存入人民幣5000元（約新台幣2.1萬元）的視頻片段在網絡上引起熱議。據了解，有多名司機都曾在河南多地拍到過這名老人，他經常拄著拐杖，在路上攔車乞討，身上還寫著自己悲慘的家庭背景。因其行為嚴重影響道路交通，亦引起警方的注意。

網紅愛上「可愛粉絲」 竟是前女友假扮還騙錢養男人

湖北武漢市蔡甸區22歲男子小吳常在短片平台「快手」分享記錄日常生活，早前，他收到一名長得楚楚動人的女子「小怡」的微信好友邀請，對方聲稱自己是粉絲，更喜歡他很久。隨著二人愈來愈熟絡，小吳常常給小怡發紅包，共計約人民幣5000餘元（約新台幣2.1萬元），直到某日小怡突然失蹤...

夫妻吵架她氣到痙攣「手指變雞爪」 醫生一看：中毒了

夫妻、情侶在日常生活中難免發生矛盾。但近日，浙江杭州一對夫妻因瑣事產生爭吵後，妻子的雙手因為氣憤，而痙攣成一對「雞爪」、動彈不得。經緊急送院治療後，醫生表示是中毒所致。

大陸企業發倡議書「擋員工約會」！ 男女單獨吃飯直接亮紅燈

辦公室戀情雖然一直是個備受爭議的議題，但還是很少企業會真的對男女員工間的互動往來設限。然而近日有中國大陸網友爆料，稱中國工商銀行創研中心發布了《恪守異性相處尺度 拒絕職場「零」距離》的倡議書，當中提到一些行為會「亮紅燈」，包括男女員工單獨約飯、男員工為女員工擰瓶蓋等，猶如回到「男女授受不親」。對此有專家指出，倡議令人反感，注定難以執行。

狗冒充狼？ 湖北動物園解釋：狼太老死了

湖北咸寧一家動物園鬧出「以狗代狼」疑雲，當地民眾徐先生日前到到香吾山動物園遊玩，看見一個角落牆上噴漆寫有「狼在此」，沒想...

淘寶買「桑拿房」擺家中 網友憂安全問題：會不會爆炸？

淘寶的確是沒有買不到，只有想不到的地方。近日有網民在討論區上分享戰利品，指自己在家中買了1個桑拿房，大讚可以家中汗蒸十分爽快，帖文引來熱烈討論。網民除了羨慕樓主屋企夠大可以放下如此龐然巨物，他們都擔心水電接駁等安全問題。裝修佬裝修學院校長Simon接受《香港01》訪問時表示，使用帖文中的桑拿房時，用家主要需要考慮2大類問題！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。