網紅愛上「可愛粉絲」 竟是前女友假扮還騙錢養男人

湖北武漢市蔡甸區22歲男子小吳常在短片平台「快手」分享記錄日常生活，早前，他收到一名長得楚楚動人的女子「小怡」的微信好友邀請，對方聲稱自己是粉絲，更喜歡他很久。隨著二人愈來愈熟絡，小吳常常給小怡發紅包，共計約人民幣5000餘元（約新台幣2.1萬元），直到某日小怡突然失蹤，他始知受騙。更令人意外的是，原來小怡正是小吳的前女友梁某，令小吳更加震怒，「騙我的錢和新男友去吃夜宵」。

事源去年12月30日晚，小吳突然收到小怡的好友申請，後者稱自己是小吳的粉絲，想與他交朋友，並把自己的照片發給小吳。眼見小怡長得嬌小可愛且很懂自己，十分討人喜歡，爽快答應的小吳遂與其愈來愈熟絡，小怡也親暱地稱呼他為「寶貝」。而當小怡提出想喝2020年最後一杯奶茶時，小吳也馬上發了人民幣50元（約新台幣216元）紅包示好。

後來，小怡開始頻繁找各種理由找小吳幫忙，包括沒錢買學習資料、想喝奶茶、買情侶裝、看病等，至今年2月初已從小吳處收到十餘次紅包，共計逾人民幣5000元（約新台幣2.1萬元）。期間，小怡更聲稱會到武漢找小吳，然而當小吳轉過車費後，她卻以父親生病為由爽約，後來更突然消失，電話、微信通通不回。2月9日，小吳終於用友人手機撥通小怡電話，卻發現接聽者竟是個男子，於是醒覺趕緊報案。

2月22日，小吳住在仙桃市的前女友梁某及其現任男友張某落網，並對作案一事供認不諱。原來，本身家境不好的梁某在與小吳分手後，終日只能和男友靠幫別人遊戲代練維生，生活窘迫，直到某日透過短片平台發現前男友生活過得很是瀟灑，遂羨慕嫉妒恨，決定行騙。與張某商量後，她先是申請了一個小號，並從網上找來別人的照片偽裝是女粉絲迷惑小吳，從而獲利。

一度誤以為女粉絲是紅顏知己的小吳在得知真相後氣憤難平，更令人同情的是，據民警介紹，梁某曾騙了前男友的錢後，便馬上帶著現任男友出去吃宵夜。最終，因涉嫌詐騙，梁某、張某被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》