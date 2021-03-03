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淘寶買「桑拿房」擺家中 網友憂安全問題：會不會爆炸？

香港01 / 卓柏安
有網友在家中買了1個桑拿房，大讚可以家中汗蒸十分爽快。 圖／翻攝自淘寶網
有網友在家中買了1個桑拿房，大讚可以家中汗蒸十分爽快。 圖／翻攝自淘寶網

淘寶的確是沒有買不到，只有想不到的地方。近日有網民在討論區上分享戰利品，指自己在家中買了1個桑拿房，大讚可以家中汗蒸十分爽快，帖文引來熱烈討論。網民除了羨慕樓主屋企夠大可以放下如此龐然巨物，他們都擔心水電接駁等安全問題。裝修佬裝修學院校長Simon接受《香港01》訪問時表示，使用帖文中的桑拿房時，用家主要需要考慮2大類問題！

樓主在facebook群組「淘寶開心share」上載照片，當中可見他在睡房中放置1個小型桑拿房，玻璃門讓人看到裏面的設計，桑拿房主體使用木板材料製作，桑拿房與大床相距約1米，中間放有1張小桌子及1部風扇。樓主在帖文中直言：「屋企汗蒸又真係幾爽下」。

帖文引來網民熱烈討論，不少人指樓主的家十分大，「點解個個屋企都咁大」、「你間房咁大」、「好羨慕你有位，呢個嘢真係好好」、「2年前已經睇中，可惜冇地方」。不過亦有不少人擔心安全問題，「一開機，屋企即刻冧電」、「會唔會爆炸」、「怕漏水，又或者怕蒸氣會發霉」。

根據淘寶上的相關產品介紹，桑拿房除提供單人或雙人尺寸，亦有不同外觀設計。桑拿房使用電子控制面版，可以透過藍芽連接播放音樂，使用的木材為加拿大進口鐵杉木，產品安全保證為「全網獨有的漏保系統」。桑拿房的售價為2050至3126人民幣（約新台幣8961至13664元），視乎不同款式。

裝修學院校長Simon在訪問中提到，用家如想購買類似的桑拿房使用，需要先考慮2大類問題，首先是電力如何接駁。他指如果桑拿房的功率不高，一般家用13A電都已經足夠，但如果較強勁的達到2000甚至3000W就應找電工師傅加裝附加掣。

另一問題是產品安全，他建議用家要先閱讀說明書，了解桑拿房的安全細則，例如保養、存放、駁喉去水、散熱空間等要求，再看自己是否可以滿足到相關條件。

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文章授權轉載自《香港01》

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