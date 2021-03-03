借錢替母治病！他負債還不出又失業 哭訴母有2棟房卻不救他

常說親情血濃於水，怎會「大難臨頭各自飛」？有港男最近在網上訴苦，表示自己5年前被裁員後一直打零工，為了醫治母親的肝病及支付住院費和每月港幣1萬元（約台幣3萬5千元）的家用費，他先後向銀行和財務公司借錢共港幣20萬元（約台幣71萬元），每個月的還款令原PO壓力甚大，但母親手上卻有2棟房地產，也不願幫助他渡過難關，「我借錢給家裡，到頭來還不起，家裡人卻不幫我」。

原PO日前在香港討論區發文指自己5年前被公司裁員，當年母親被發現肝臟有多個腫瘤，他為了醫治母親的病，第1次向銀行借款港幣10萬元（約台幣35萬元），後來因每個月港幣1萬元家用和住院費，又再經財務公司借10萬元，連同每月港幣8千元（約台幣2萬8千元）固定還款，以及港幣5千元（約1萬7千元）租金等，各種開支讓他非常困擾。

原PO大嘆心灰意冷，並補充指母親的2棟房地產，其中有一間在大陸已付清所有貸款，現有外婆和舅父居住，另一處則是香港公共住宅，經「租者置其屋計劃」置產，母親與原PO妹妹同住。直至去年，原PO難忍被母親冷待而搬家，目前以擔任售貨員等維生，但生活始終捉襟見肘，現在打算等待政府發放失業貸款，再借港幣8萬元（約28萬元）後找到正職。

原PO坦言心理難以平衡，「我為這個家付出這麼多，一邊還債都不忘給生活費，但我媽媽依然對我百般羞辱」。貼文引來網友討論，有人建議原PO先放低姿態找家人幫忙，「不管怎樣你都是孩子，怎麼都會幫你的」，但也有網友唏噓表示，「都說這個世界親情是最貴的，因為無價，猶如無底深淵」、「建議你媽媽下次有事就不要幫她了」。

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文章授權轉載自《香港01》