秋名山車神現身？大媽當街逆向行駛 警攔查驚呆：是位老司機

「秋名山車神」驚喜現身？日前，一名大陸警察發現一位大媽違反交通規則，竟騎著電動機車在車道上逆向行駛，便當街將其攔下，要求她拿出證件配合檢查。不料，大媽竟掏出了一本前所未見的「老司機資格證」，只見紅色的證件本上印有「秋名山車神協會」的字樣，讓警方當場傻眼。

綜合陸媒報導，事件發生在上個月27日，一名大媽不顧自身安全，騎著兩輪的電動機車在車道上逆向行駛，警方將其攔下後，隨即要求她交出相關證件。沒想到大媽竟掏出了一本紅色的「老司機資格證」，內頁更蓋有「秋名山車神協會」認可的「專業老司機認證章」，顯然不是由大陸官方核可的駕照。

對話過程中發現，大媽並不知道自己拿的是假的證照，她表示，自己是花了人民幣5000元（約新台幣2.1萬元）辦到了該項資格證，但被問到在哪裡買的時，她的說詞卻又含糊不清，無法知曉該證照的正確來源。

大媽被攔下後相當不滿，更一度怒問警察「我剛才走錯了，走一次就不可以嗎？」，面對怒氣沖沖的大媽，該員警仍相當有耐心的向她解說該如何行駛到目的地，還語重心長的向她叮嚀，「走一次都不行，人的生命只有一次」。

「秋名山車神」是網路的流行用語，出自於日本知名漫畫《頭文字D》，代指開車技術高超、駕駛技術了得的人，後被網友當作「老司機」的代名詞。而大媽手上的「老司機資格證」其實也藏有玄機，其內頁印有「茲證明OOO（先生／女士），經秋名山車神協會認證通過，其駕駛技能嫻熟、發車經驗豐富，網盤硬盤資源雄厚，完成所需認定標準，特此認證。」的字樣，明顯不是一般駕駛人該擁有的證照。