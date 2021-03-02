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女子踐踏墓碑搔首弄姿拍照 網炮轟：不尊重過世者

香港01 / 卡洛兒
女子在墓碑上拍照，引發網友批評不尊重過世者。圖擷自instagram
女子在墓碑上拍照，引發網友批評不尊重過世者。圖擷自instagram

墳場是安靜又莊嚴之地，但近日網上卻流傳一組照片，只見1名艷妝打扮的年輕女模特兒在香港的粉嶺和合石墳場拍攝，不但以墓地為背景，更躺在墓碑上搔首弄姿，甚至將逝者的照片及姓名展示出來，給人毫不尊重的感覺。

Instagram帳戶「sky_champion」及「kaleidosky.model」近日上傳一系列在墳場拍攝的人物照，1名年輕女模特兒化上濃妝、打扮奇特，在墓地上擺出多個姿勢，包括倚靠及踐踏墓碑，又將臉貼近往生者的照片旁。貼文則表明不會以言語解釋這組照片「攝影本來就是一門藝術」。

照片引起網上熱議，不少人都批評攝影師及模特兒不尊重逝者，認為墳場非拍攝場地，也有人認為攝影師是「刷存在感的人（attention seeker）」，用藝術包裝自己的無知，由於網路批評聲量大，目前這組照片已被刪除。

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文章授權轉載自《香港01》

Instagram 墓碑

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