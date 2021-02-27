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公司為考察情商 要求應徵者填「談過幾次戀愛」

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有大陸網友爆料，自己應徵某家公司時，該公司要求應試者在應聘人員登記表上填寫「戀愛經歷」。圖擷自中國網
近日有大陸網友爆料，自己應徵某家公司時，該公司要求應試者在應聘人員登記表上填寫「戀愛經歷」。圖擷自中國網

找工作填履歷竟被要求寫「戀愛經歷」！近日有大陸網友爆料，自己應徵某家公司時，該公司要求應試者在應聘人員登記表上填寫「戀愛經歷」，需註明包括「談過幾次戀愛」以及「最長的一次是多久」，讓該網友感到相當傻眼，不少網友也都認為此舉是就業歧視。

根據《 西安商報 》報導，大陸江西省南昌市一名網友，日前在當地一家公司應聘時，除了需在應聘人員登記表上填寫基本的「家庭資料」、「教育背景」外，還被要求在的「個人資料」處填寫「談過幾次戀愛」，就連「最長的一次是多久」也都必須詳細說明。

由於問題涉及隱私，因此該網友將登記表拍下，貼在個人微博引起部分網友不滿。對此，有大陸媒體通過招聘軟體查詢到該公司的電話，公司相關部門負責人表示，填寫戀愛經歷是為了考察應聘者的情商，因為公司主要業務是以服務為主，加上員工幾乎都是女孩子，像是在客服部的主要業務是以維護顧客，所以認為員工需要有一定的「情商」。

此外，該負責人也提到，從公司的數據來看，「有戀愛經歷」和「已婚女性」通常在業務能力上會比較好，更會為顧客著想，才會在應聘登記表上有這個要求，不過這也並不是硬性規定要填寫。

事情曝光後，立刻引來網友強烈抨擊，並留言回應，「戀愛跟情商間有什麼關係」、「這是個人隱私，不應該被這樣公開」、「根本就業歧視」、「戀愛次數多跟高情商有什麼關係」、「私人問題也要問，這種公司真的不要去」。

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