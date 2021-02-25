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搶鏡又搶劫？新人拍婚紗「老婦狂亂入」 討喜錢失敗還被拘
不少情侶會趁新年期間舉行婚禮，然而中國大陸四川營山一對新人日前拍婚紗照時，卻頻頻遭一名老婦「搶鏡」，即使新人已一路避讓，對方仍鍥而不捨。原來，這名不速之客並非真心熱烈祝福新人，只是想「討喜錢」（大陸古代結婚傳統，親朋友好友可以攔下新人轎子討錢沾喜氣）獲利。
事發於本月18日，當時涉事新人正在水晶廣場拍婚紗照，現場本來彌漫着甜蜜氣氛，然而一名陌生老婦人卻突然出現主動入鏡，嘴巴嚷着恭喜恭喜，即使新人不斷避讓仍淡定地如影隨行、寸步不離，令氣氛頓時詭異起來。
原來，該名為何某珍的老婦人因看到很多老人「討喜錢」成功，大多數新人寧可息事寧人也會給錢，於是便「跟風」企圖照本宣科，未料事件在網上傳開後，警方迅速介入找到她，將其帶回公安局執法辦案區進行詢問。
目前，何某珍對違法事實供認不諱，她因涉嫌以滋擾他人的方式進行乞討，已被營山縣公安局依法行政拘留。
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文章授權轉載自《香港01》
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