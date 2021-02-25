不想魯了啦！27歲武漢男求政府「分配對象」 官方神回笑翻網

中國大陸男女失衡的問題向來備受單身貴族關注，湖北武漢一名27歲的宋姓男子，日前就在武漢城市留言板上以「大齡青年沒對象結婚難」為題提出「訴求」，指自己難找伴侶，要求政府幫忙「分配對象」，以助自己找到一個善良的女孩。

消息曝光後引發熱議，而新洲區更直接回應指禁止包辦婚姻，建議宋男要多與異性接觸，大膽追求。

宋男本月20日在武漢城市留言板上介紹自己，並附上一張戴着口罩的自拍照。據指，他身高174公分，為武漢本地人，大學畢業，上海工作3年有逾25萬元人民幣（約新台幣107萬元）積蓄，決定於年內回武漢工作並打算結婚。

對於成家這件人生大事，他強調唯一的要求就是希望找一個善良的女孩，並直言：「想結婚，又沒人和我介紹對象，家裡也著急，我也在努力找，好難啊，求政府和我分配一個吧，家裡有一套新裝修的婚房！三口之家。」

3日後，新洲區對此事做出回覆，指《婚姻法》相關規定婚姻自由，禁止包辦婚姻，建議宋男日常多接觸異性，大膽追求，也可以通過親友介紹或通過正規的婚姻中介、婚戀網站相親。

值得一提的是，宋男其實早在去年7月20日就發布了類似文章，當時他指自己有房有車無負債，想結婚惟苦無對象，也沒有資源，希望政府部門能就這老大難的問題幫下忙。江岸區1日後便回覆稱區民政局已作調查處理，而相親識友不在政府單位職責範圍。

此事也登上微博熱搜，受到不少網友調侃，也有人批評「分配」字眼不妥。「這徵婚廣告可以，各大媒體給自己免費做了廣告」、「政府回覆巧妙啊」、「一個敢問，一個敢答」、「男子：我就是發發牢騷，沒想到你給我一個這麼清澈的答案」、「分配？ ？ ？有這種想法真的很可笑。反智。姑娘們擦亮眼」、「對象是商品嗎？還給你包分配」。

而昨（24）日，有陸媒為此專程採訪了宋男。宋男稱，他土木工程系畢業，在上海做土木工程項目，一做就是3年，賺了不少。今年農曆新年回武漢老家後，他的家人開始為其婚姻大事操心，並安排了兩場相親，結果不是女方相不中他，就是他相不中女方，「主要是家裡催得緊，我沒辦法才上留言板求助來了」。

宋男又指，自己身邊同事都是男生，平時沒多少機會接觸異性，即使公司工會日常也會想辦法幫忙撮合，他也不在優先級範圍。而他過去也曾想過在相親網站上試試，不過見到太多相親被騙的案例便卻步了。他進一步指，自己連婚房都提前裝修好，這次回武漢就打算好好在當地過日子。

幸福的是，有看到消息的單身女子果然在24日當天就主動聯繫媒體希望認識宋男，強調自己今年最大的目標就是「脫單」，也許宋男這回真的能願望成真，且看其是否如政府建議般大膽追求。

延伸閱讀：

有情人終成眷屬 印度婚戀網助衝破「盲婚啞嫁」？

無數獨居女生過美好生活 85後女攝影師揭秘：獨居非逼不得已

文章授權轉載自《香港01》