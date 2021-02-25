1歲半男童戶頭全存壓歲錢 網友見金額嘆：比我年薪多

你小時候的壓歲錢都被「爸媽幫你存起來」了嗎？大陸江蘇蘇州有一位1歲半的男童今年春節領到好多長輩給的紅包，其父親也幫他存起來，不過是真的為他開銀行帳戶，並全額存入，不到兩年就入庫人民幣10萬2485元（約43萬新台幣），讓大陸網友們自嘆不如，直呼「比我年薪多」。

綜合陸媒報導，江蘇蘇州一位張姓爸爸在春節後到銀行存錢，不過是幫1歲半的兒子存下家人親戚給的超厚壓歲錢，帳戶共有人民幣10萬2485元。張爸爸說，自從兒子百日宴儀式起就給他開了一個戶頭，「把他從小收到的壓歲錢都存起來，等他長大後再給他，作為他的第一桶金，希望他去做他想做的事」。

張爸爸也透露爺爺奶奶對孫子寵愛有加，所以紅包給的比較多，另外還有自己與親朋好友的紅包，全部累積下來就這麼多了。