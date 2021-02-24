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「海上漂浮酒店」住一晚要3萬5千元 涉非法佔用海域被查了

香港01 / 孫聖然
福建爆紅海上漂浮酒店「Hisea海席」涉非法占用海域，自去 (2020）年9月3日起營業至本月22日遭停業處分。圖擷自微博。
福建爆紅海上漂浮酒店「Hisea海席」涉非法占用海域，自去 (2020）年9月3日起營業至本月22日遭停業處分。圖擷自微博。

開設於福建省東山島附近海域的內地首間海上漂浮酒店「Hisea海席」，自去年9月營業以來就大受歡迎，還一度成為網紅酒店。據了解，這間酒店每晚的房價近乎人民幣6千元（約台幣2萬6千元）至8千元（約台幣3萬5千元）之間，今年4月前的房間都已經被訂滿。然而，這間海上漂浮酒店涉嫌非法佔用海域被立案調查。

據悉，「Hisea海席」酒店於2018年至2020年間花費人民幣400萬元（約台幣1千7百萬元）修建，並於2020年9月3日營業。該酒店宣傳指，其為全國首家漂浮島嶼酒店，位於福建東山島的大海之中，面積約500平方公尺，該酒店擁有3間臥室，最多可以入住8名成年人。

然而，這間海上漂浮酒店涉嫌非法佔用海域被立案調查。據漳州海警局工作人員透露，該酒店因涉嫌非法佔用海域，早於去年11月就被責令恢復海域原狀，但直至今年2月21日，仍然屬於經營狀態。

東山縣委宣傳部工作人員表示，漳州海警局東山工作站執法人員在海上巡查中發現，當地人林某在未取得海域使用權的情況下，於東山前樓鎮下林尾村南側海域私自搭建一間海上建築物，從事經營活動，非法佔用海域面積約600平方公尺。執法人員立即對其立案調查，並責令其停止違法行為。

21日，東山縣自然資源局會同漳州海警局東山工作站等相關部門，對該違法建築物進行執法監管，督促其停止使用並進行整改。隔天（22日）下午，業主自行將該建築物拖離海域，於指定地點停靠，直至晚間，該建築物才停止使用。

目前，相關海域已恢復原狀，涉事建築物正依法依規進行整改。對此，有不少網友表示，「怎麼審批的呢」、「我關心的是整改完是不是還要繼續在海上營業呢？」、「只看見美的地方，沒看見周圍的爛輪胎，破魚網，還有排進海裡的衛生巾」、「又是網紅，和網紅沾邊沒啥好事」、「還有海上酒店呢，真新鮮」。

福建爆紅海上漂浮酒店「Hisea海席」涉非法占用海域，自去 (2020）年9月3日起營業至本月22日遭停業處分。圖擷自微博。
福建爆紅海上漂浮酒店「Hisea海席」涉非法占用海域，自去 (2020）年9月3日起營業至本月22日遭停業處分。圖擷自微博。

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文章授權轉載自《香港01》

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