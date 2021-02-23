95萬放定存...他兩年後來領卻見「戶頭空空」 竟是行員惹的禍

定存存了兩年之久，回頭一看卻發現「戶頭空空」？大陸一名男子2019年時到銀行辦理22萬人民幣（約新台幣95萬元）的定存業務，眼見兩年期限已到，他便返回銀行準備提取屬於自己的存款，不料行員卻告訴他「無法辦理該項業務」，原來他的帳戶內根本沒有這筆存款，他的錢全跑進了別人的口袋！

根據陸媒報導，該名張姓男子於2019年至銀行辦理了2年22萬人民幣的定存業務，然而作業過程中卻出了差錯，行員在辦理資料時忘記將上一位客戶的業務介面關閉，而誤將張姓男子的存款存入了李姓女子的帳戶中。報導指出，當年行員印出來的存單上也印著李姓女子的名字，但張男當時也並未留意，便直接將其拿回家去。

張男的兒子得知消息後相當震驚，擔心年歲已高的父親無法承受這樣的打擊，也害怕若再處理後續事宜，恐使其舊疾復發，便將此事轉交由當地警方處理。隨後，警方與銀行也找出了這名「誤拿存款」的李姓女子，並向她解釋來龍去脈，李女得知此事後也表示同意配合，願將這筆「借存的定存」歸還給原主人。

事後，在警察的見證下，張男終於順利地拿回屬於自己的存款，父子倆也對協助的員警表示感謝。