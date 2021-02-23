快訊

266票對0票！加拿大國會認定 中國對維吾爾族「種族滅絕」

讓我養你吧？南韓同婚家庭「健保上的陌生人」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅發文「反對山東人集體叩頭」遭圍攻 陸媒：「地域黑」操作是暴力

香港01 / 朱加樟／報導
網路流傳多張山東人拜年時向長輩叩頭的照片。（網路圖片）
網路流傳多張山東人拜年時向長輩叩頭的照片。（網路圖片）

近日，多則山東人拜年的短片走紅中國大陸網路。在影片中，山東農村裡不少人站在村道上或家門前作揖、下跪叩頭，場面蔚為壯觀。

名為「呦呦鹿鳴」的自媒體人士為此發布「反對集體叩頭」的文章，一度引發激烈討論。該自媒體人士更稱其遭到大規模圍攻，本人和家屬人身安全受到直接威脅，名譽遭到極大破壞，已無法正常工作、生活，不得不報案。

「呦呦鹿鳴」近日發文指，他收到一名山東女讀者反映，聽說其男朋友那邊（山東棗莊）結婚時要當眾向全部結過婚的親戚叩頭，包括表哥堂哥嫂這樣的平輩，一共要叩一整天。該女讀者指，其男朋友甚至在拜年時要向輩分比他大的小孩子叩頭，這樣的習俗令她「瞬間一點也不想結婚了」。

文章指，「見人就叩頭」的氛圍是一種無形的社會壓迫，對於不想叩頭的人，自是千般委屈。文章又稱，在家或在私人空間，心甘情願向父母跪拜，這沒有問題，但是如果擴大到公共空間，在街頭巷尾要求人叩頭一整天，見人就叩頭，這就是陋習，這是對別人的壓迫。

網路流傳多張山東人拜年時向長輩叩頭的照片。（網路圖片）
網路流傳多張山東人拜年時向長輩叩頭的照片。（網路圖片）

網路流傳多張山東人拜年時向長輩叩頭的照片。（網路圖片）
網路流傳多張山東人拜年時向長輩叩頭的照片。（網路圖片）

山東地方官媒大眾網21日發表評論文章回應指，山東「過年叩頭」、「女子不上桌」等類似的話題近年來每逢春節屢屢成為一個或大或小的焦點。設置這樣議題的人，出發點可能有所不同，但產生的結果確實顯而易見——能夠吸引眼球，帶來流量。提出問題，分析問題，本無可厚非，但倘若採用「貼標籤」、「地域黑」等手段，就難免引發網友非議甚至網路暴力了。

文章指，單純就「山東人的叩頭是陋習」的批評聲音而言，一定程度地暴露出作者以偏概全、思維固化的不足。稍有常識的人都知道，祭祖、春節拜年叩頭，並非山東人所獨有，在很多地方也廣泛存在，叩頭曾是鄉土中國存續數千年的一種淳樸民俗與傳統禮儀。

據報導指，山東人大概在以下幾種場景叩頭，包括祭祖；年三十向祖先叩頭，並向年長者叩頭，比如祖父母、父母；拜年隊伍叩頭，一般是家族中堂兄弟（同一曾祖）、從堂兄弟（同一高祖）之間。至於向「人小輩大」的小孩叩頭，這種情況不常見且存在較大爭議，並不是主流。

此外，山東作為一億人口的大省，各地在叩頭方面的形式和講究程度也不盡相同。再者，近年來隨著城市化進程加快，年輕人叩頭拜年的場景越來越少。

延伸閱讀：

抖音：1.3億段拜年短片激增11倍　關鍵字「一個人過年」意外大熱

蔡思貝親戚朋友開通　唔怕過年遇特別「關心」：問題唔會好難答！

文章授權轉載自《香港01》

網紅 春節

延伸閱讀

家變垃圾場！長輩狂囤積雜物 他崩潰：20年只整齊3次

「11家台北拉麵總集」網紅影片引排隊潮 壹加壹曝：被討厭了

灰濛濛城市中「晴天大樓」一枝獨秀 網友驚：居然不是合成照！

年後打開紅包驚見「省錢妙招」 他傻眼笑：被陰了

相關新聞

網紅發文「反對山東人集體叩頭」遭圍攻 陸媒：「地域黑」操作是暴力

近日，多則山東人拜年的短片走紅中國大陸網路。在影片中，山東農村裡不少人站在村道上或家門前作揖、下跪叩頭，場面蔚為壯觀。

怪漢爬電線桿做仰臥起坐 致逾萬戶居民停電2小時

2月21日（周日）晚上，中國成都一名男子爬上電線桿的頂部，又疑似做起仰臥起坐等動作，當地電力公司因安全理由啟動緊急停電避險，導致附近上萬戶居民的住宅停電2個小時左右。

男「假裝跳河自殺」讓女友跳水相救 再將她拖至深水區溺亡

中國大陸江蘇一名22歲男子酒後假裝跳河自殺，其女友聞訊趕到後，明知自己不會游泳，還是下河對男友實施相救。男子其後卻將女友拖至深水區導致其溺水，屍體6天後方才浮出水面。

廁所門鎖壞掉…獨居女遭反鎖30小時 分享脫險關鍵

中國大陸有女子響應政府就地過年呼籲，過年時間獨自留在北京家中。她在大年初一（12日）凌晨時分，意外被反鎖在洗手間內，使用多種方法仍未能脫身，其間需靠喝自來水保命，最終靠敲打廁所水管成功獲鄰居注意，在對方幫忙脫險，整個過程被困時間長達30小時，她事後分享脫險心得。

陸網上出現「吃土」熱潮！網購平台還有賣 一塊黃土要價64元

「吃土」竟成大陸網紅爭相模仿的行為！近日大陸直播平台上出現一部「今天吃黃土」的影片，其中一名身穿黃色帽T的女子，拿起一塊黃土對著鏡頭吃了起來，原以為這只是為了吸引粉絲而出現的噱頭，沒想到大陸還真的有小眾群體喜歡吃「土製品」，並將食用影片分享至網路，形成了另類的「異食類」吃播，甚至吸引大批網友觀看。

山寨版Clubhorse神復刻Clubhouse 但只半天就遭封殺

標榜「聽後即焚」的網上語音社交平台精英俱樂部（Clubhouse ）早前在中國掀起一陣熱潮，後來遭到官方封殺。近日，與C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。