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男「假裝跳河自殺」讓女友跳水相救 再將她拖至深水區溺亡
中國大陸江蘇一名22歲男子酒後假裝跳河自殺，其女友聞訊趕到後，明知自己不會游泳，還是下河對男友實施相救。男子其後卻將女友拖至深水區導致其溺水，屍體6天後方才浮出水面。
近日，涉案男子因犯故意殺人罪被判處有期徒刑十二年六個月。
陸媒報道指，22歲的李姓男子與同在酒吧上班、大他11歲的孫姓女子為男女朋友關係。2019年2月2日凌晨，孫女發現李男的微信聊天記錄裡有賭博的信息，兩人為此事發生口角，孫女一氣之下離開飯店。
李男覺得自己很沒面子，在步行回家路過淮安里運河時，產生跳河嚇唬女友的想法，便告知孫女自己要跳河，在錄製準備跳河的影片發送給她後，李男翻過護欄進入河道。
當李男走到深水區時，他緊緊抓住橋墩處一個凸起的鋼筋，等待孫女的到來。孫女抵達現場後不顧自己不會游泳，立即跳入河中準備拉李男上岸。但李男卻採用拖拽的方式強行將孫女拖往深水區，很快二人在水裡失去平衡，李男抱住鋼筋將頭伸出水面，被人救上來，而孫女則被湍急的水流沖走，直到6天後屍體才被發現。
經淮安市中院審理、判決，李男犯故意殺人罪被判處有期徒刑12年6個月，剝奪政治權利三年。
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文章授權轉載自《香港01》
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