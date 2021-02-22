怪漢爬電線桿做仰臥起坐 致逾萬戶居民停電2小時

2月21日（周日）晚上，中國大陸成都一名男子爬上電線桿的頂部，又疑似做起仰臥起坐等動作，當地電力公司因安全理由啟動緊急停電避險，導致附近上萬戶居民的住宅停電2個小時左右。

陸媒報道指，該男子所爬的電線桿位於成都郫都區蜀新大道南一段附近，有十多米高。當晚8點左右，有居民看見該男子坐在電線桿的頂部，最初這名男子只是坐著，但沒過多久就變成躺在電線桿上，開始做起仰臥起坐等動作。

據了解，現場有民眾報了警。在發現該男子爬電線桿的情況後，為了保證其安全，當地電力公司啟動了緊急停電避險，2條一萬伏的線路被迫停電，涉及上萬戶居民用電。

在警方等部門趕到後不久，在勸說之後，該男子選擇從電線桿上下來，其後被警方帶走。在確認無危險後，該地區始重新恢復供電。

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文章授權轉載自《香港01》