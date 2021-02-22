快訊

用路人注意！國1彰化交流道4車追撞車禍 車流回堵5公里

曾文水庫蓄水率只剩15% 台水：25日起嘉南地區減量供水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廁所門鎖壞掉…獨居女遭反鎖30小時 分享脫險關鍵

香港01 / 卓柏安／報導
1名女子在年初一的時候反鎖在洗手間內，被困近30小時才獲救。（網路圖片）
1名女子在年初一的時候反鎖在洗手間內，被困近30小時才獲救。（網路圖片）

獨居雖然有個人空間，但遇到危機時可能難以求救！中國大陸有女子響應政府就地過年呼籲，過年時間獨自留在北京家中。她在大年初一（12日）凌晨時分，意外被反鎖在洗手間內，使用多種方法仍未能脫身，其間需靠喝自來水保命，最終靠敲打廁所水管成功獲鄰居注意，在對方幫忙脫險，整個過程被困時間長達30小時，她事後分享脫險心得。

被困女子是四川人，獨居於北京，因疫情關係她選擇沒有回老家，在北京就地過年。剛踏入年初一（12日）的凌晨，女子像平常一樣到洗手間梳洗，並沒有帶上手機，當她想離開洗手間時，卻發現廁門不能打開，變相將自己反鎖在內，初時她還以為是門把的問題，所以用更大力開門，但還是沒有用。

事主之後又試以修眉刀的刀片卡到門縫，但未能打開門鎖；其後又用花灑頭打破門上的玻璃，再伸手出去打算用插在門鎖上的鎖匙開門，這些方法都沒湊效，但至少可以令廁所的空氣流通一點。

女子試過多種求救方法，包括敲打水管發出聲音、不斷讓水龍頭放水溢出、大聲呼救等等，但都沒人理會。她被困時曾經有快遞員要送包裹上門，但因她沒有聽電話，又未能引起快遞員注意，對方最後將包裹放到自提櫃作罷。

被困洗手間期間，女子只能坐在馬桶上面睡覺，並飲自來水解渴。至翌日（13日）清晨4時許，女子終於憑長時間敲打廁所水管內的聲音，成功引起樓下鄰居注意，2人再隔門不斷大叫溝通，鄰居得知大門密碼後就開門入屋，並確認女子被困在廁所內。鄰居最後叫來開鎖師傅，至早上7時許成功將她救出。

談及脫險關，女子認為對事件最大感受就是不能盲目呼救，被困時亦要有自信；她感謝鄰居的幫忙之餘，更直言之後隨時都會帶備手機。

開鎖師傅就表示，當時門鎖不論內外都不能以鎖匙打開，因此只可以鋸爛取出，他認為事件或與門鎖質量有關。師傅與都建議，應該隨身帶備通訊設備，即使被困都可以對外求救。

延伸閱讀：

何超蓮身在上海遇困境　負七度低溫網上求救：我家水管被凍住了

鄰居企門口喪用噴霧消毒　刺鼻氣味入屋引BB咳　港媽求救：點處理

文章授權轉載自《香港01》

獨居

延伸閱讀

優格放8年多…一開臭味撲鼻讓他直呼：像混了20趴的排泄物！

40層樓住宅大樓電梯2部夠用嗎？ 內行網友：重點在電梯速度

叫外送驚見「紙盒融化」黏餐點 店家、客服秒甩責：問外送員

北漂男月薪5萬！過年驕傲回家看見表哥座駕：突然好想哭

相關新聞

廁所門鎖壞掉…獨居女遭反鎖30小時 分享脫險關鍵

中國大陸有女子響應政府就地過年呼籲，過年時間獨自留在北京家中。她在大年初一（12日）凌晨時分，意外被反鎖在洗手間內，使用多種方法仍未能脫身，其間需靠喝自來水保命，最終靠敲打廁所水管成功獲鄰居注意，在對方幫忙脫險，整個過程被困時間長達30小時，她事後分享脫險心得。

陸網上出現「吃土」熱潮！網購平台還有賣 一塊黃土要價64元

「吃土」竟成大陸網紅爭相模仿的行為！近日大陸直播平台上出現一部「今天吃黃土」的影片，其中一名身穿黃色帽T的女子，拿起一塊黃土對著鏡頭吃了起來，原以為這只是為了吸引粉絲而出現的噱頭，沒想到大陸還真的有小眾群體喜歡吃「土製品」，並將食用影片分享至網路，形成了另類的「異食類」吃播，甚至吸引大批網友觀看。

山寨版Clubhorse神復刻Clubhouse 但只半天就遭封殺

標榜「聽後即焚」的網上語音社交平台精英俱樂部（Clubhouse ）早前在中國掀起一陣熱潮，後來遭到官方封殺。近日，與C...

貴州兩歲童吃燒烤摔下台階…竹籤穿鼻

貴州黔南一名兩歲女童跌一跤之後竹籤貫穿鼻翼，交警緊急開道火速就醫，所幸女童已無大礙。

陸10歲男童參加《中國詩詞大會》爆紅 3歲識數百首詩詞引熱議

大陸文化類益智競賽節目《 中國詩詞大會 》第六季日前於央視播出，節目中一名來自上海的10歲男孩黃嘉晨，憑藉自己對詩詞的積累與大氣豁達的賽場表現，一路過關斬將，贏得一片稱讚。據黃嘉晨的母親介紹，黃嘉晨從小記憶力就非常好，在兩三歲時就能背誦數百首古詩詞。但這番言論在網絡引起熱議。

哀傷過春節！她受困浴室30小時 除夕洗澡、初二才出來

住在北京朝陽某小區的菲菲今年度過一個很難忘的春節，除夕當天她被困在浴室達30多個小時，想盡各種辦法，最終通過敲擊浴室管道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。