陸網上出現「吃土」熱潮！網購平台還有賣 一塊黃土要價64元

「吃土」竟成大陸網紅爭相模仿的行為！近日大陸直播平台上出現一部「今天吃黃土」的影片，其中一名身穿黃色帽T的女子，拿起一塊黃土對著鏡頭吃了起來，原以為這只是為了吸引粉絲而出現的噱頭，沒想到大陸還真的有小眾群體喜歡吃「土製品」，並將食用影片分享至網路，形成了另類的「異食類」吃播，甚至吸引大批網友觀看。

根據《 新浪新聞 》報導，大陸近日掀起了一股「吃土熱」，日前一名直播主將自己吃土的影片上傳至網路，只見影片中，女子將黃色土塊放在嘴邊賣力的咬，還發出「咔咔」的清脆咀嚼聲。

報導中提到，現今在不少大陸影音平台皆可以看見這類「食用泥土」的影片，其標題多帶有「異食癖」三個字，有些是國外的，有些則是長期有在更新的大陸博主，而且多是以不露臉的方式展示。

此外，這些影片還會依泥土的種類來區分，除了有常見的「黃土」外，還有「新疆白土」、「煙燻土」、「紅土」等類型，咀嚼起來的聲音也都不同，有些博主甚至還會沾醬食用，若在網購平台打出「黃土」二字，還會出現「異食癖深層黃土」的商品名稱，一塊要價人民幣15元（約新台幣64元）。

此類「吃土」影片在網上流傳後，聚集了大量因好奇而圍觀的網友，不少網友還表示「想體驗看看」，認為會讓人「越看越想吃」，相關影片更達到36萬觀看人次，部分博主還因此收穫不少粉絲，賺進大把鈔票。

對此，有網友認為將土作為食物是一種極度危險的行為，可能會引來消化不良、消化道出血等問題，且這類型的影片也很容易引來青少年模仿。然而也有部分網友提到，應該要對「異食癖」患者多加關懷，認為此類行為可以理解，因為在沒有治癒前出現這類情況是正常的。