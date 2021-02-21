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陸10歲男童參加《中國詩詞大會》爆紅 3歲識數百首詩詞引熱議

香港01 / 孫聖然
黃嘉晨憑自己在《中國詩詞大會》中的表現，贏得一片稱讚。圖／央視影片截圖
黃嘉晨憑自己在《中國詩詞大會》中的表現，贏得一片稱讚。圖／央視影片截圖

大陸文化類益智競賽節目《 中國詩詞大會 》第六季日前於央視播出，節目中一名來自上海的10歲男孩黃嘉晨，憑藉自己對詩詞的積累與大氣豁達的賽場表現，一路過關斬將，贏得一片稱讚。據黃嘉晨的母親介紹，黃嘉晨從小記憶力就非常好，在兩三歲時就能背誦數百首古詩詞。但這番言論在網絡引起熱議。

有一部分網友表示，背誦不應該被視為一種值得讚揚的能力，「直接說是記憶力大賽就得了，跟詩詞有什麼關係，不就是背嗎」、「真正的人才不靠背唐詩」。還有網友對於黃嘉晨所接受的教育方式表示質疑，「中國式的悲哀」、「浪費快樂童年」。

但也有網友認為，少年的能力來自家庭的熏陶而不是死記硬背，「有的人就是不相信有的孩子有記憶天賦」。更有網友說背誦詩詞是鍛煉記憶力，還可從中收穫想像力、文化和價值觀，「詩詞藏文化，人家孩子喜歡，聰明又有毅力」。

事實上，根據大陸媒體報導，黃嘉晨在古詩詞方面的專長，是基於個人興趣和堅持的結果，而不是父母教育的成果。黃嘉晨的母親表示，黃嘉晨平時主要是發展興趣愛好。除了背詩，他還喜歡為詩配畫，他覺得給抄好的詩配個畫也挺好玩的。黃嘉晨說，「配好畫之後，我再背詩，發現輕鬆了很多，那些詩句伴隨著配圖浮現在我的腦海裡」。對於詩詞中不理解的地方，黃嘉晨會通過閱讀其他參考資料、書籍加以研究。

黃嘉晨除了背詩，還喜歡為詩配畫。圖／搜狐新聞
黃嘉晨除了背詩，還喜歡為詩配畫。圖／搜狐新聞

黃母還稱，黃嘉晨上小學後基本上每天都能在晚飯前做完功課，飯後就有一段古詩詞學習時間。他花了一年時間背出《 唐詩三百首 》，接著用了一年時間背了近百首宋詞和毛澤東詩詞，隨後又用了一年時間回顧之前背過的詩詞，進一步理解詩詞的意思、了解詩人的生平。

據了解，黃嘉晨還與同學創立了一個微信公眾號，用詼諧幽默的漫畫和通俗易懂的文字傳遞歷史和藝術的知識。黃母說，黃嘉晨心中還有一個小目標，「傳承博大精深的中華傳統文化，今後也要做到節目中嘉賓席的位置」。

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文章授權轉載自《香港01》

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