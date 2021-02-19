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18歲時被拐騙！四川女33年後終回家 與八旬母激動相認

香港01 / 撰文／陳進安
四川自貢市女子楊德蓉（右）在18歲時被人拐騙到山東，隔了33年終於回到老家，與老母（左）相聚，兩人情緒皆十分激動。 圖翻攝自紅星新聞
四川自貢市女子楊德蓉（右）在18歲時被人拐騙到山東，隔了33年終於回到老家，與老母（左）相聚，兩人情緒皆十分激動。 圖翻攝自紅星新聞

大陸四川自貢市女子楊德蓉在33年前，即18歲時被人拐騙到山東，雖然後來幸運遇到現在的丈夫，並育有一兒一女，但多次嘗試尋親都沒有成功。直到17日，在志願者、警方和社會各界的幫助下，已經51歲的楊德蓉總算趁新年期間圓夢，回到已闊別數十個寒冬的老家富順縣，並與82歲老母親張德芬激動相認。

面對遲到的團年飯，張德芬忍着淚水慨嘆，自己這輩子的念想，就是能再見女兒一面。

張德芬憶述，女兒生於1970年，惟1988年農曆7月22日的中午，她午飯過後外出閒逛，自此杳無音信。楊德蓉解釋，當時她遇上村民楊某，楊某聲稱可以帶其到山東打工賺錢，她於是誤信，未跟家人打招呼就前往山東。結果，楊德蓉被拐騙到農村，幸好遇到現在的丈夫劉某好心收留，才逃過一劫，並因禍得福組建家庭。

其實，楊德蓉一直很想家，但小學一年級便輟學、不識字且思維簡單的她就是不知從何做起，在記憶只得父母、哥哥、姐姐的名字及家鄉等幾個信息下，即使丈夫多次幫忙，尋親仍皆以失敗告終。直到去年10月，楊德蓉向同村中的網格員（駐區的社區民警）紀風輝提及了自己的經歷，紀風輝便熱心地轉告「寶貝回家」的志願者衛兵，由其協助整理資料並發布尋親消息。

不久，一名看到消息的老中醫把消息轉到自己的「自貢校友群」，希望同學們協助，其中一名心腸好的自貢警員透過有限的資料找到疑似楊德蓉的哥哥楊德壽。核對後，除了名字有出入，雙方其他細節均符合，最終去年11月，經照片、視像辨認後，楊德蓉證實就是楊家一員。

由於時間上不湊巧，雙方拖至今年春節才正式見面，而為歡迎楊德蓉回家，楊家從初四就着手準備，楊德壽更親赴成都雙流機場接人。

最終17日下午2點左右，楊德蓉跟着哥哥回到了久違的家，認出老房子的她與母親、親友們緊抱，喜極而泣。張德芬看着女兒稱「一點沒有變，就是老了」，並感嘆自己之前年復一年盼望着能再見女兒一面。楊德壽則表示，能知道妹妹過得好已心滿意足，今後希望大家逢年過節互相問候，有空就到對方的城市看看。

一家終於團圓。 圖翻攝自紅星新聞
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