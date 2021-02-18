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陸男遺棄2歲親兒於商場 原因僅是家庭矛盾

香港01 / 撰文／陳進安
男童遭父親遺棄於賣場，原因竟只是家庭紛爭。示意圖／Ingimage
男童遭父親遺棄於賣場，原因竟只是家庭紛爭。示意圖／Ingimage

常言道虎毒不食子，然而四川一名張姓男子，近日卻僅僅因鬧家庭矛盾，一氣之下決定將自己2歲左右的兒子遺棄在商場。慶幸小孩事後已被警員送回給家人，鑑於張男行為未造成嚴重後果，不構成刑事犯罪，警方對其進行嚴肅的批評教育，並責令寫下保證書。

事發於大年初五（16日），當時小男孩獨自一人在商場坐着，身旁還留有一張寫有「寶貝，我不忍心丟下你，爸爸的選擇出於無奈」的紙條，於是驚動警方介入。之後，警察一方面按照接收要求，將男孩送往中醫院體檢，另一方面則展開調查。

通過閉路電視，民警發現當日中午12時許，一名男子牽着男孩的手進入商場，之後留下紙條便獨自揚長而去。經核實男子是通過掃碼入商場後，警方立即與指揮平台聯繫協同找人。至晚上8時許，張男打電話到派出所，坦承是自己將孩子遺棄到商場。

在警方照顧下，男童已成功返家。圖擷自紅星新聞
在警方照顧下，男童已成功返家。圖擷自紅星新聞

最終，小男孩得以被送回其爺爺、嫲嫲手中，兩老不禁拉着警察的手慨嘆「如果孩子不見了，我們怎麼活得下去」。至於張某，經查後發現其僅因生活細節與家人發生矛盾，遂一氣之下將親生兒遺棄。警方於是對其進行嚴肅的批評教育，責令其寫下保證書，並將情況向鄉鎮相關領導反映，請求持續關注。

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文章授權轉載自《香港01》

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