男童要取名「王者榮耀」 大陸法律規定須滿足這條件

父母為兒女取名自古以來都是一門學問。近日，「愛玩遊戲，想給孩子取名『王者榮耀』可以嗎」、「喜歡詩詞歌賦，給孩子取名『北雁雲依』可以嗎」等疑問在網路上引起討論。

其實，對於取名這件事並不可以為所欲為，中國《民法典》中的相關規定就可以解答上述疑問。給孩子取名「王者榮耀」可以，但前提是孩子的父母或直系長輩等有人姓王；給孩子取名「北雁雲依」是不行的，因為沒有「北雁」這個姓氏。

姓氏是表示一個人的家族血緣關係的標誌和符號，每一個姓氏都記載著一段源遠流長的歷史。中國政法大學教授夏吟蘭表示，姓氏是有血緣傳承的，有文化傳承的，包括倫理秩序，它不是一個簡單的隨便的可以自行取姓。「我們必須要考慮到整個文化背景，傳承中華民族的優良文化，這個是非常重要的」。

根據《民法典》的規定，自然人應當隨父姓或者母姓，或者選取其他直系長輩血親的姓氏。中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，原則上應該是隨父姓或者母姓。但有幾種情況可以取其他的姓，包括「可以選用直系長輩血親的姓，如爺爺奶奶的姓」、「少數民族可以遵循自己的規則選取姓氏」、「由法定撫養人以外的人收養長大的，可以選用收養者的姓」。

對於如何取名，《民法典》也有相應的規定，自然人享有姓名權，有權依法決定、使用、變更或者許可他人使用自己的姓名，但是不得違背公序良俗。朱巍稱，首先要用漢字，很多人用各種字母，這是不允許的。現實中起名字不得違背公序良俗原則，而在網絡上取名字也有一定的規則，不能侵犯到他人的權益。

據早前數據統計，2017年到2018年，中國新生男孩家長最想取的四字名是「王者榮耀」；新生女孩家長最喜歡的名字則是「楊柳依依」。2018年「取四字名」（包含複姓與新複姓）的意願，男孩比例約占0.35％；女孩比例則占0.29％。

起名通的創始人張襦心表示，隨著「四字名」的興起，父母的取名水準也面臨更艱深的挑戰，如果創意巧妙，自能令人驚艷，但若無法合理把握尺度，則可能出現「高度違和」的現象，「如果對名字的育兒引導作用、形象塑造作用不了解，又不能很好地駕馭文字，就很容易跑偏，把孩子的名字變成文字遊戲」。

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文章授權轉載自《香港01》