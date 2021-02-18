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南京大街驚現「白馬王子」 他稱「攝影道具」正騎回工作室
相信不少喜歡童話故事的女生，都曾幻想過王子騎白馬帶著自己遠走高飛。一匹白馬昨日（16日）下午就現身於江蘇南京市，讓路過民眾相當驚奇，不過馬背上並非王子，而是一名攝影師。
南京市公安局特警支隊武裝巡邏二大隊特警隊員，昨日下午5時40分巡邏到中和路與平良大街路口時，突然發現一名男子騎著白馬等紅綠燈，等待期間白馬時不時有向前闖紅燈的傾向，警員立即下車了解。
原來，騎馬的男子在油坊橋附近經營一家攝影工作室，白馬已經圈養了兩三年，屬於「攝影道具」，而他當時準備將白馬騎回工作室。警方考慮到路況複雜，馬匹易受驚嚇，極易發生交通隱患，於是立即要該男子下馬，牽引馬匹返回工作室。
警方提示，現行《道路安全法》並未明確禁止騎馬上路，但考慮到城市道路車多、人多、噪聲大、路況複雜，馬匹極易受驚狂奔，衝撞行人及車輛，容易造成交通事故侵害公民人身和財產權益，安全隱患較大。騎馬或者攜帶動物通行發生交通事故，當事人應當依法承擔民事賠償責任。
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文章授權轉載自《香港01》
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