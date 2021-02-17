陝西村莊千人姓「醋」改名難 「禍首」原來是一名元朝犯人？

華人姓氏繁多，一些罕有姓氏往往會成為趣話。陝西寶雞市扶風縣一條村莊，便因有上千人以《百家姓》中沒有記載的「醋」為姓氏，近日成為網友熱話，有人更笑稱「光看名字就酸了」。

該條村莊名為浪店村，有網民在路上試着隨便找人問話，結果果然發現大部分人不約而同地姓醋。村民醋永紅表示，相傳先人原本姓祖，後來在逃難時才改了姓，他自己則因姓氏常被朋友打趣道「老酸」，甚至連為孩子取名都成一大難題，「不管跟什麼字組合就感覺彆扭得很」。最後，他給孩子取名醋鵬、醋海洋。

另據村民醋彥昌介紹，該村約85%人皆為此姓，但有一些年輕人覺得姓醋很沒面子，寧改隨母姓，其本人起初也為姓氏感到奇怪，但後來老了不出遠門，就覺得無所謂了。

而在微博上，一眾網民也對醋姓改名一事腦洞大開，「男的叫醋王，女的叫醋神」、「女的可以叫醋譚紫，男的可以叫醋羅蔔」、「直接醋罈子好了，泡啥都ok」，更有人建議參照楚留香一名，可改名叫「醋留香」。

其實根據《中國姓氏大辭典》記載，陝西扶風、四川成都、台灣等地都有人姓醋，但浪店村人數確是最多。另據1985年版的《扶風縣地名志》，曾記載「浪店村村東約半公里有漢班固墓。元大德年間，祖先本姓祖犯罪被逐，流浪在外。後來改姓醋而歸，開店為生，故名」，為醋姓的前世今生帶來線索。

寶雞文理學院關隴方言與民俗研究中心副教授王渭清則表示，像醋這種較冷僻的姓氏可由三方面去考慮，首先是可能與民族融合有關係；然後是古人為避追殺，想隱姓埋名，故取近音創造一個姓；最後就是原來的姓氏字體比較複雜，於是簡化。

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文章授權轉載自《香港01》