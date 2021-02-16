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每磕1次頭就發400元紅包！外甥女光速磕頭16次 阿姨嚇到腳軟急扶起

香港01 / 卓柏安
山東1名阿姨開玩笑稱每磕1個頭就會發100元人民幣紅包，外甥女於是二話不說立即跪下磕頭。圖／網上短片截圖
山東1名阿姨開玩笑稱每磕1個頭就會發100元人民幣紅包，外甥女於是二話不說立即跪下磕頭。圖／網上短片截圖

新年發紅包是求個好意頭的習俗，不過有時亦能鬧出笑話。中國大陸最近流傳短片，指1名阿姨開玩笑稱每磕1個頭就會發100元人民幣（下同，約新台幣432元）紅包，外甥女於是二話不說立即跪下磕頭，嚇得阿姨連忙扶起外甥女，不過當時外甥女已經磕了足足16個頭，阿姨亦「超出預算」需要多封1000元（約新台幣4324元）紅包。

令人哭笑不得的拜年事件發生於大年初二（13日），山東淄博1名阿姨一早已經準備好600元（約新台幣2600元）紅包給外甥女，不過可能是想新年有點節日氣氛，就跟外甥女開玩笑，說只要她每磕1次頭，就會有100元紅包。

外甥女聽完這番話之後就立即在地上磕頭，電光火石之間已經磕了6個頭，當時阿姨還沒有反應過來。外甥女之後還繼續磕頭，完全沒有停下來的意思，令阿姨終於醒覺要將外甥女扶起才能為荷包止血。不過阿姨扶起外甥女之後，阿姨已經嚇到腳軟站不起來，而外甥女卻一路數住自己磕了16次頭，阿姨亦只能給她一封1600元（約新台幣6918元）的大紅包。

不少網民都不明白為什麼要磕頭，惟過年時向長輩磕頭拜年是山東當地傳統習俗之一，過去亦有不少與磕頭相關的新聞發生。網民的留言亦都十分踴躍，指「我可以磕1天再加班1天」、「扶的太慢了」、「叫你逗我磕頭，磕到你破產」，不過亦有人認為外甥女實在太不懂事，真的缺錢也應該找父母。

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文章授權轉載自《香港01》

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