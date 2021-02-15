3歲童亢奮吐舌兩天不睡覺 原來是吞下減肥藥巧克力釀禍

近日，大陸南海一名3歲男童在家吃了巧克力後，出現過度興奮、失眠等症狀，連續兩天不睡覺，醫生將巧克力送檢，發現巧克力竟然含有減肥禁藥成份。

據看看新聞報導，近日，南海區人民醫院門診接診了一位3歲男童，他於送院時出現吐舌、翻白眼等症狀。家長表示，症狀是誤食了家人用以減肥的巧克力之後才出現，巧克力則是在網上的「微商」那裏購買。

醫生查看了巧克力的成份表，並沒有發現異常的成份，但考慮到男童的異常表現，當日即將他收院治療。該院兒科副主任醫師區建坤表示，在與藥學科討論後，判斷該巧克力含有禁用的減肥藥成份「西布曲明」，於是他們將巧克力送去檢測，結果證實是「西布曲明」。

據介紹，「西布曲明」有較多的副作用，它會對神經系統產生影響，導致過度興奮；對心血管系統也有影響，會出現心跳加快、血壓增高，甚至心腦血管意外的發生；也會損害肝功能。由於該成分沒有特效的解毒劑，醫生只能對該兒童採取基本的支持治療。所幸，經醫生治療後，幼童身體正在逐漸恢復中，目前已經出院。

醫生表示，呼籲民眾從正規渠道購買商品，而誤食有害物質後，亦要馬上送院治療，最佳的洗胃時間是食用後6小時。

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文章授權轉載自《香港01》