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人夫過年下廚露一手 火勢太猛險將岳父家燒個精光
過年過節，又是考驗「好女婿」的日子，中國就有1名人夫早前陪妻子回娘家探望外父外母，還親自下廚「露一手」慰勞兩老，不料炒菜時火勢太猛烈，最後更直接把岳父母家的抽油煙機都燒到一片熏黑。影片在網上瘋傳，不少網民都笑指涉事人夫是故意的，「以為都不用做飯了」。
據中國媒體報導，事發於本周一（8日），安徽毫州1名男子陪妻子到訪岳父母家，並打算做1桌好菜來展示自己的廚藝，但意外還是發生了。
從影片可見，男子正把菜炒得如火如荼，神情相當冷靜，乍看還想拍掌稱讚他「有鍋氣」，誰知火勢愈來愈旺，巨大的火焰竟直接將抽油煙機的管道點燃了，然後一發不可拾，組件更燒到壞掉。其他家人隨即趕過來滅火，雖然沒有引發大型火警，但該部抽油煙機亦已被燒得面目全非。
影片隨即引起中國網友熱議，有人笑言片中男子絕對是「傑出女婿」，但又指男子實在高招，這樣做就是為了「下半輩子都不用進廚房了！」。
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文章授權轉載自《香港01》
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