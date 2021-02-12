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山東人瑞五代同堂子孫大排長龍拜年 網：要祝長命200歲
山東菏澤2月10日傳出一段短片，只見大批小朋友排隊向一名長者拜早年。原來，該名長者已106歲，片中的小朋友均是其子孫。
由片中可見，老人家精神抖擻，紅光滿面，樂呵呵地祝福後輩們身體健康，桌面更放有一曡紅包。家屬表示，當日90歲的弟弟攜同家人一起向106歲的哥哥拜年，老人家已經是五代同堂，子孫後代佔了半個村。
不少網民紛紛留言祝福老人家笑口常開、健康長壽，又指五代同堂是老人的福氣，更是子孫後代的福氣。有網民笑稱，老人家已是人瑞，「不能祝他長命百歲了，要祝長命200歲了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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