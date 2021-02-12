山東人瑞五代同堂子孫大排長龍拜年 網：要祝長命200歲

中國大陸河北宜昌當陽市的一條河渠，突然瞬間漂滿了百元大鈔，使許多目睹的路人都開始下水撿錢，甚至有民眾直接划船飄在河上打撈。據了解，疑似是夫妻吵架衝動而造成的結果，目前詳細的原因仍有待警方調查。

2021-02-10 15:39