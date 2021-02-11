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甘肅男指揮4000隻雞擺出「牛氣沖天」 網笑：雞年還是牛年？

香港01 / 撰文／林芷瑩
圖／影片截圖
圖／影片截圖

明天（2月12日）就踏入牛年，相信不少人已經掛上揮春、買年花裝飾家中。甘肅隴南市90後的尚育康，近日就指揮家中飼養的雞擺出「牛氣沖天」、「2021」等圖案致敬牛年，不少網民更笑言他是「雞司令」、「養雞達人」。

尚育康表示，影片中的「牛氣沖天」圖案看着很小，但實際長度約30米，寬10幾米，總共動用超過4000隻雞，前後花費4個小時。他透露，自己先在地上畫上圖案記號，再放上飼料吸引雞進食，但並非每次都可以一次成功，有時候要拍攝好幾次。

如此獨特的拜年方式，網民紛紛表示場面非常震撼，又有人發現當中混入了幾隻大白鵝，笑言「似乎走錯片場」。網民又提出「到底是雞年還是牛年」，更希望可一睹用牛擺出「牛氣沖天」字樣。

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文章授權轉載自《香港01》

拜年 幾米

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